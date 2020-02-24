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dakika: Lavrov'dan flaş açıklaması

dakika haberi... Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ile konusunda yeni bir dizi görüşme hazırlığında olduklarını, Ankara ile görüşmelerin İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinin işleyişiyle ilgili sorunları netliğe kavuşturmasını umduklarını söyledi.

  • Güncel
  • 24.02.2020 15:43
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  • Son Güncelleme: 24.02.2020 16:05
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Lavrov'dan İdlib açıklaması

Lavrov, ile konusunda yeni bir dizi görüşme hazırlığında olduklarını, Ankara ile görüşmelerin İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinin işleyişiyle ilgili sorunları netliğe kavuşturmasını umduklarını ifade etti.

Sputnik'in haberine göre Lavrov, Ankara ile yapacakları görüşmelerde İdlib'de teröristlerin hüküm süremeyeceği konusunda anlaşacaklarını umduklarını dile getirdi.

Lavrov, "Hazırlandığımız yeni görüşmelerde söz konusu bölgenin gerçekten gerilimi azaltma bölgesi olmasını ve bu bölgede teröristlerin hüküm sürmemesini nasıl sağlayacağımız konusunda anlaşmaya varmayı umuyoruz" dedi.

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