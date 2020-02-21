Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş Suriye açıklaması: Bu akşam saat 18'de Putin ile görüşeceğim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sayın Merkel, Sayın Macron ile yaptığımız görüşmede bu konuları ele almak suretiyle İdlib'de ateşkesin yapılması için bu daveti yaptılar. Bu davet karşısında, henüz beklenen cevap vardır diyemem. 4'lü zirve için 5 Mart'ta İstanbul'u teklif ettiler. Putin henüz onlara arzu edilen cevabı vermedi.



BU AKŞAM 18:00'DA PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİZ

Bu akşam saat 18.00 gibi Putin ile telefon görüşmem olacak. Biz İdlib'deki tüm gelişmeleri ele alacağız. Temenni ederim ki bu görüşmeyle de hayırlı bir adım atmış oluruz.



150 REJİM ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Yoğun bir savaş devam ediyor. Muhaliflerle rejim arasındaki çatışmalarda bizim oradaki şehidimiz, araç gereç imhası söz konusuydu. Son rakama göre 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi. Çok sayıda araç gereç imha edildi. Burada zulüm duracak, ateşkesi ancak böyle yapabiliriz.

1 milyona insan bize doğru göç ediyor. Biz bunları nerelerde kalkıp nerelerde iskan edeceğiz? Gıda, giyecek şeklinde yardımlarımız var. Merkel 25 milyon Euro söz vermişti. Daha henüz Kızılay'a gelmedi. Macron'a da aynısını söyledim. Putin ile görüşmeyle hayırlı bir adım atmış oluruz.

LİBYA KONUSU

Hafter bizim için muhatap değil. O maaşlı bir lejyoner. Biz hep Sarrac ile görüştü. Batı Sarrac'ı davet ettiği yere Hafter'i de davet ediyor. Bugün yine bunları söyledim. Türkiye orada eğitimci olarak var. Bunun yanında da SMO'dan da insanlar var. Şu anda Rusların Wagner'i 2500 orada... Bunları niye konuşmuyorlar? Bir diğeri Cizvitler Sudan'dan, Sudan'ın kendisi var. 15 bine yakın terörist var. Kimse bunları gündeme getirmiyor. Suriye halkının nasıl daveti üzerine oradaysak, Libya'da da Libya halkının daveti üzerine anlaşmamızı yaptık.

PATRIOT KONUSU

S400 gündemdeyken, Sayın Trump'a 'Bize Patriot verin. Tek düze çalışmak istemiyoruz' dedik. Bize olumlu bir cevap veremediler."