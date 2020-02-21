Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş İdlib açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejimin tavrı hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Erdoğan, "Rejimin İdlib'deki saldırganlığı durdurulmalı" ifadelerini kullandı.

ALMANYA'DAKİ IRKÇI SALDIRI:

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için şifa dileğinde bulunarak; yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve İslam karşıtlığı saikli bu saldırıları lanetlediğini ifade etti.

İDLİB'DEKİ REJİM SALDIRILARI:

Suriye rejimi ve destekçilerinin İdlib'deki saldırganlıklarının durdurulması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, insani krizin önlenmesi için somut eylemlerle güçlü destek sağlanması gerektiğini vurguladı.

LİBYA KONUSU:

Başkan Erdoğan, Libya halkının da barış, refah ve istikrara kavuşması için tutarlı politikalarla hep birlikte çalışılması gerektiğini dile getirdi.

Ayrıntılar geliyor...