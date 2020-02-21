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Son dakika: i davasında karar

Son dakika haberine göre i davasında sanık , ağırlaştırılmış cezasına çarptırıldı. Mahkeme verdiği cezada takdir indirimi uygulamadı.

  • Güncel
  • 21.02.2020 15:51
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  • Son Güncelleme: 21.02.2020 16:14
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Ceren Damar davasında karar

Ankara'da Araştırma Görevlisi 'i odasında tabancayla vurduktan sonra bıçaklayarak öldüren öğrencisi , Ankara 33'üncü 'nce 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış cezasına çarptırdı.

Mahkeme verdiği cezada takdir indirimi uygulamadı.

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