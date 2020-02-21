Bundan sonra İdlib'de neler olacak? 21.02.2020 10:50

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında “İdlib’e her an girebiliriz” ifadelerini kullandıktan kısa bir süre sonra İdlib’de hareketli dakikalar yaşandı. 50 rejim askeri öldürülürken 5 tank ve 2 zırhlı personel taşıyıcı TSK tarafından imha edildi. Peki sahada bunlar yaşanılırken diplomasi kanadında neler konuşuluyor? İdlib’de bundan sonra neler olacak? Konuyu değerlendiren A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün, “M4 ve M5 karayolları Suriye açısından hayati denilebilecek kadar önemli yollar. Özellikle Suriye’nin kuzeyini kontrol altına alabilmek için büyük önem taşıyor. Dünkü operasyon da bu hakimiyet için TSK tarafından yapılan bir operasyondu. Operasyonla istenilen şey rejimin Soçi mutabakatına uyması” dedi.

ATEŞKESİN SAĞLANMASININ SONUÇLARI NE OLACAK?

Suriye'de ateşkesin sağlanmasının sonuçlarını da değerlendiren Akgün, "Öncelikle Suriye halkı eğer ateşkes sağlanırsa hayatlarını kaybetmeyecek. Öte yandan da sınırlarımıza yönelik göçün bir an evvel kesilmesine olanak sağlayacak" dedi.

PEKİ İDLİB'DE BUNDAN SONRA NELER OLACAK?

Akgün, "Hala diplomasiye üst düzey imkan verildiğini görüyorum. Rusya ile görüşmeler devam ediyor. Konuyla ilgili bir üçlü zirve söz konusu. Bütün bu durumlar Ankara'nın hala konuşarak bir şeyler çözme yöntemini seçtiğinin göstergesidir" şeklinde konuştu.

Hulusi Akar'ın bahsettiği A, B, C planlarına da değinen Akgün, "Eğer büyük bir devlet iseniz tüm durumları düşünürsünüz. Birinci olasılık çatışma olmadan çözmek. Ancak karşı taraf bu iyi niyetinizi anlamıyorsa o takdirde güç kullanmanız kaçınılmaz. Türk tarafı karada hazırlıklarını sağlamış vaziyette" dedi.