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Son dakika: Milli Savunma Bakanı 'dan şehitleri için başsağlığı mesajı

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı , 'de hava saldırısı sonucu şehit olan Tank Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları ve Tank Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

  • Güncel
  • 21.02.2020 10:48
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  • Son Güncelleme: 21.02.2020 10:48
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Bakan Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı
'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan paylaşıma göre Bakan , başsağlığı mesajında, "Silah arkadaşlarımız, 20 Şubat 2020 tarihinde İdlib'de düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

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