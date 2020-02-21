Jandarma Genel Komutanlığı'na ait sosyal medya hesabından duyurulan açıklamada, "Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca Taşlıçay'da uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen İran plakalı bir Tır'ın dorsesinde yapılan aramada malzemelerin arasına zulalanmış şekilde toplam 149 kilo 36 gram eroin maddesi ele geçirilerek İran uyruklu 1 şüpheli yakalanmıştır" denildi.
Son dakika: Ağrı’da 148 kilogram eroin ele geçirildi
Son dakika haberi... Jandarma Genel Komutanlığı’na ait sosyal medya hesabından duyurulan açıklamada Ağrı’nın Taşlıçay İlçesi’nde bir Tır’da yapılan aramalarda 149 kilogram eroin ele geçirildiği belirtildi.
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