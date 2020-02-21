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: ’da 148 kilogram ele geçirildi

haberi... ’na ait hesabından duyurulan açıklamada ’nın Taşlıçay İlçesi’nde bir Tır’da yapılan aramalarda 149 kilogram ele geçirildiği belirtildi.

  • Güncel
  • 21.02.2020 14:31
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  • Son Güncelleme: 21.02.2020 14:31
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Zehir tacirlerine operasyon!
'na ait hesabından duyurulan açıklamada, " İl Jandarma Komutanlığınca Taşlıçay'da uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen plakalı bir Tır'ın dorsesinde yapılan aramada malzemelerin arasına zulalanmış şekilde toplam 149 kilo 36 gram maddesi ele geçirilerek İran uyruklu 1 şüpheli yakalanmıştır" denildi.

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