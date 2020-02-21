Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

REJİMİN DİZGİNLENMESİ ŞART

Başkan Erdoğan, İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtti. Rejimin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurguladı.

Başkan Erdoğan ile Putin'in yapılan tüm anlaşmalara bağlı olduklarını ifade ettikleri görüşmede, Libya'daki gelişmeler de ele alındı.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışanda yaptığı açıklamalarda Putin ile görüşeceğini belirtmiş, "Saat 18.00 gibi Sayın Putin ile benim bir telefon görüşmem olacak. Bu telefon görüşmesinde de biz şu an itibarıyla İdlib'deki tüm gelişmeleri tepeden tırnağa ele alacağız. Bu akşam ki görüşmenin neticesi bizim oradaki tavrımızı belirleyecektir. Rejim, bu noktada İdlib halkına zulmü durdurmadığı sürece oradan çekilmek söz konusu değil. Ateşkesi ancak bu şekilde yapabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.