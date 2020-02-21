Bugünkü
Takvim

Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü

Son dakika haberine göre Başkan , Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, rejimin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurguladı.

  • Güncel
  • 21.02.2020 19:30
  •  - 
  • Son Güncelleme: 21.02.2020 20:04
ABONE OL
Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü

Son dakika haberine göre Başkan , Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

REJİMİN DİZGİNLENMESİ ŞART
Başkan Erdoğan, İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtti. Rejimin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurguladı.

Başkan Erdoğan ile Putin'in yapılan tüm anlaşmalara bağlı olduklarını ifade ettikleri görüşmede, Libya'daki gelişmeler de ele alındı.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışanda yaptığı açıklamalarda Putin ile görüşeceğini belirtmiş, "Saat 18.00 gibi Sayın Putin ile benim bir telefon görüşmem olacak. Bu telefon görüşmesinde de biz şu an itibarıyla İdlib'deki tüm gelişmeleri tepeden tırnağa ele alacağız. Bu akşam ki görüşmenin neticesi bizim oradaki tavrımızı belirleyecektir. Rejim, bu noktada İdlib halkına zulmü durdurmadığı sürece oradan çekilmek söz konusu değil. Ateşkesi ancak bu şekilde yapabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri