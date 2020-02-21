Bugünkü
Takvim

: oynayanlara büyük ceza

haberine göre yasa dışı olan bahis ve sitelerine girerek bahis ve kumar oynayanlara 8 bin liradan 43 bin liraya kadar idari para cezaları kesilmeye başlandı.

  • Güncel
  • 21.02.2020 17:16
  •  - 
  • Son Güncelleme: 21.02.2020 17:20
ABONE OL
Yasa dışı bahis oynayanlara büyük ceza

Yasa dışı olan bahis ve sitelerine girerek bahis ve kumar oynayanlar mali hareketlerinden hareketle Mali Suçlar Araştırma Kurulunca tek tek tespit edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına bildirilen bu kişiler hakkında gerekli çalışmalar tamamlanarak mülki idari amirliklerine bildirildi.

Yasa dışı sitelerden bahis ve kumar oynayanlara ilişkin bildirimleri alan mülki idari amirleri harekete geçti. Yasa dışı olarak bahis oynayanlara 8 bin liradan 43 bin 557 liraya kadar idari para cezaları kesilmeye başlandı.

Yasa dışı olarak bahis oynayanlara kesilecek para cezasının yüksekliğine dikkat çeken yetkililer oynayanları cezai işlemler karşısında mağdur olmamaları için yasa dışı bahis ve kumar sitelerinden uzak durmaları hususunda bir kez daha uyardı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: Yasa dışı bahis oynayanlara büyük ceza
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri