Bugünkü
Takvim

Son dakika: lideri Putin, Güvenlik Konseyini "" gündemiyle topladı

Son dakika haberine göre Devlet Başkanı , Güvenlik Konseyi toplantısında 'deki durumu görüştü. Başkan Erdoğan, saat 18.00 civarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İdlib'deki gelişmeleri ele alacakları bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini belirtmişti.

  • Yaşam
  • 21.02.2020 17:17
  •  - 
  • Son Güncelleme: 21.02.2020 17:26
ABONE OL
Putin, Güvenlik Konseyini topladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Güvenlik Konseyini topladığını bildirdi.

Toplantıda 'deki durumun ele alındığını aktaran Peskov, "Rus ve Türk liderlerinin gerçekleştirmeyi planladığı telefon görüşmesi bağlamında, İdlib'deki durum ayrıntılı şekilde ele alındı." değerlendirmesinde bulundu.

, saat 18.00 civarında Devlet Başkanı ile İdlib'deki gelişmeleri ele alacakları bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini belirtmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Son dakika: Rusya lideri Putin, Güvenlik Konseyini "İdlib" gündemiyle topladı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri