Almanya'nın Hanau kentinde Türkler'e ait iki nargile kafe saldırıya uğradı. 5'i Türk 9 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. 'Aşırı sağcı' Tobias Rathjen'in katliam yaptığı açıklandı.

Annesini de vuran saldırganın ölü ele geçirildiği vurgulandı.







43 yaşındaki katilin ırkçı görüşlerini dile getirdiği bir video ile intihar mektubu bıraktığı ifade edildi.







FERHAT DA GİTTİ GÖKHAN DA

Almanya'nın Hanau kentinde önceki gece saat 22.00'de Arena ve ardından 'Midnight' adlı kafeye Tobias Rathjen tarafından saldırı düzenlendi.

Arena'nın sahibi Kemal Koçak, "canlarımız gitti" dedi ve ekledi:







Gökhan Gültekin

İçeride Gökhan Gültekin çalışıyordu. İçeri giren saldırgan önce masada yemek yiyen üç Türk müşteriyi silahla vurdu ardından da Gökhan Gültekin'i.







Baba Behçet Gültekin



Daha sonra yan kapıdan 'Arena' adlı kafeye geçen saldırgan bu kez de oradakilere ateş etmeye başladı. Tam bu sırada ben de büfeye geldim.







Saldırgan 'Arena'da da Ferhat Ünvar'ı (22), Bosnalı 20 yaşındaki Hamza'yı, orada çalışan Mersedes adlı Polonya kökenli bir kadını öldürdü.







Baba Metin Ünvar



Arena'dan çıktıktan sonra Kesselstadt semtinde 'Midnight' (Gece Yarısı) adlı bir başka nargile bara giderek, iki kişiyi daha öldürdü. Kardeşlerimizi, çocuklarımızı vurdular. Kelimelerin bittiği yerdeyiz. Diyecek bir şey yok. Allah kalanlara sabır ve ölenlere rahmet eylesin. Biz iyi olsak da kalbimizin yarısı gitti. Her şeyimiz gitti. Gökhan'ım gitti, Ferhat'ım gitti. Hepsi gitti...







TERÖR ŞÜPHESİ

Federal Savcılık, terör süphesi üzerinde duruyor. Ayrıca saldırganın geride bıraktığı mektup ve video da Federal Savcılık'ta. Mektupta, 'Almanya'da bazı halkları kovmak için artık geç kalındığı, bu nedenle onları yok etmek gerektiği' yazdığı kaydedildi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, "Hanau'daki terör saldırısını dehşet içinde öğrendim. Derin üzüntüm ve duygularımla kurbanların ve ailelerin yanındayım. Yaralılara acil şifa diliyorum. Ben ırkçı kine hedef olan insanların yanındayım" dedi.



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hanau saldırısıyla ilgili açıklamasında "Irkçılık bir zehirdir, nefret bir zehirdir. Ve bu zehir toplumumuzda mevcut" diye konuştu.



Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya'daki aşırı sağcı terör saldırısında 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini söyledi.