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Son dakika: , 'te ziyaretlerde bulundu

Son dakika haberine göre , 'te temaslarda bulundu. Belediye Başkanı 'i makamında ziyaret eden Albayrak, şeref defterini imzaladı.

  • Güncel
  • 20.02.2020 15:59
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  • Son Güncelleme: 20.02.2020 16:03
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Bakan Albayrak'tan önemli temaslar

" İş Dünyası ile Buluşma" programına katılan Albayrak, daha sonra Belediye Başkanı 'i makamında ziyaret etti.

Burada şeref defterini imzalayan Albayrak'ın ziyareti daha sonra basına kapalı gerçekleşti.

Bakan Albayrak'a Vali Davut Gül, ve 'li bazı milletvekilleriyle iş dünyası temsilcileri eşlik etti.

Albayrak, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına da ziyarette bulundu.

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