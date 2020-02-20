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Şentop'tan 'daki ırkçı saldırıya tepki

Son dakika haberine göre , 'da yaşanan ırkçı saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şentop, "Almanya'nın ırkçı, Nazi kökenli terör eylemlerine karşı gerekli tedbirleri alması gerekiyor." dedi.

  • Güncel
  • 20.02.2020 14:15
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  • Son Güncelleme: 20.02.2020 14:32
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TBMM Başkanı Şentop'tan Almanya'daki saldırıya tepki

, 'da yaşanan ırkçı saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şentop, "Almanya'nın ırkçı, Nazi kökenli terör eylemlerine karşı gerekli tedbirleri alması gerekiyor." dedi.

İşte Şentop'un açıklamaları
Almanya'nın ırkçı, Nazi kökenli terör eylemlerine karşı gerekli tedbirleri alması gerekiyor.
Almanya'da ırkçı yapılanmaların ve eylemlerin geliştiğini endişeyle takip ediyoruz.

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