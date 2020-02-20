TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Almanya'da yaşanan ırkçı saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şentop, "Almanya'nın ırkçı, Nazi kökenli terör eylemlerine karşı gerekli tedbirleri alması gerekiyor." dedi.

İşte Şentop'un açıklamaları

Almanya'nın ırkçı, Nazi kökenli terör eylemlerine karşı gerekli tedbirleri alması gerekiyor.

Almanya'da ırkçı yapılanmaların ve eylemlerin geliştiğini endişeyle takip ediyoruz.