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'ten 'daki saldırıya ilişkin flaş açıklama

Son dakika haberi... Sözcüsü , 'daki saldırıya ilişkin "Bu korkunç saldırı, Avrupayı adım adım ele geçiren ırkçılığın ve faşizmin yeni vahşetidir." dedi.

  • Güncel
  • 20.02.2020 13:54
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  • Son Güncelleme: 20.02.2020 13:54
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Irkçılığın ve faşizmin yeni vahşeti

Sözcüsü , bu sabah saatlerinde 'nın Hanau kentinde düzenlenen ile ilgili açıklamada bulundu.

, "Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleştirilen ırkçı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz.
Bu korkunç saldırı, Avrupa'yı adım adım ele geçiren ırkçılığın ve faşizmin yeni bir vahşetidir.. Vatandaşlarımıza saldıran katillerin cezalandırılması kadar, bunların arkasındaki şebekelerin ortaya çıkarılması da önemlidir. Alman makamlarından bunu bekliyoruz. Irkçılık ve İslam düşmanlığı yapanlarla topyekun mücadele olmadan geleceğin korunması mümkün değildir. Başta Almanya ve tüm Avrupa bu tehdidi ciddiye almalıdır. Görünmez Berlin Duvarları hergün Avrupa'nın her yerinde yükseliyor. Demokrasiler tehdit altındadır. Hak ve hürriyetler tehdit altındadır." ifadelerini kullandı.

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