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'de pistten çıkarak yapan Pegasus uçağının su deşifre edildi! İhmaller zinciri ortaya çıktı!

’de pistten çıkarak yapan Pegasus yolcu uçağının ları 'nın Braunschweig şehrindeki Alman Havacılık Kaza Soruşturma Bürosu (BFU) tesislerinde önceki gün Amerikalı yetkililerin nezaretinde deşifre edildi. 179 kişinin yaralandığı ve 3 kişinin de hayatını kaybettiği kazada uçağın kara kutusundan bir dizi ihmal çıktı.

  • Güncel
  • 20.02.2020 13:51
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  • Son Güncelleme: 20.02.2020 13:57
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Kulenin uçağa önceki uçakların pas geçtiği bilgisini Türkçe verdiği ve o sırada iletişim başta olmak üzere yardımcı görevlerle ilgili ikinci pilotun Hollandalı olması nedeniyle bunu anlamadığı ve kendisinden yapması beklenen muhtemel uyarıyı yapamadığı ortaya çıktı. Uçağın limitler içerisinde ve pilotların o an için risk almadan yaptığı normal iniş sonrası pistin son metrelerinde daha önceki iniş kalkışlar nedeniyle frenlemeye izin vermeyerek uçağın buz zemin üzerinde gibi kaydığı anlaşıldı. Pistin sonunda durma sahası yerine dik açılı bir yamaç bulunması ve yamacın kaymaması için yapılan duvar ise uçağın parçalanmasına neden oldu.

Kazanın üzerindeki perde, kara kutuların deşifre edilmesiyle aydınlanmaya başladı. İşte kazaya sebep olan hatalar zinciri:

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