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  • 15.02.2020 14:58
  • Son Güncelleme: 15.02.2020 14:58

Pegasus uçağı kazasında son dakika gelişmesi! Pilotun ifadesi alınıyor.

Son dakika haberine göre Sabiha Gökçen'deki Pegasus uçağı kazasıyla ilgili kaptan pilotun ifadesi alınıyor.

Uçak kazasında flaş gelişme! Kaptan pilot...
Sabiha Gökçen'deki Pegasus uçağı kazasıyla ilgili kaptan pilotun ifadesi alınıyor.

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