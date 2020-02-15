Sabiha Gökçen'deki Pegasus uçağı kazasıyla ilgili kaptan pilotun ifadesi alınıyor.
Pegasus uçağı kazasında son dakika gelişmesi! Pilotun ifadesi alınıyor.
Son dakika haberine göre Sabiha Gökçen'deki Pegasus uçağı kazasıyla ilgili kaptan pilotun ifadesi alınıyor.
- Emlak ofisinde ele geçirildi! Piyasa değeri 3,5 milyon lira
- BBC belgeselinde ecdadımıza hakaret
- Bakan Soylu depremzede çocuklarla bir araya geldi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.