Uçak kazası soruşturmasında yardımcı pilotun ifadesinin detayları ortaya çıktı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat'ta, Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağı pistten çıktı. Zehra Bilgi Koçar, Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt yaşamını yitirdi, 180 kişi de yaralandı. Yardımcı pilot Ferdinant Pondaag'ın dün ifadesi alındı. Kulenin kendilerine 'inmeyin' demediğini söyleyen yardımcı pilotun, piste indiklerini, indikten sonra uçağın kaydığını, kaptan pilotun uçağı pistte tutmaya çalıştığını ancak tutunamadıklarını söylediği belirtildi. Birçok soruyu da hatırlamadığını söyleyerek yanıtlamadığı öğrenildi.
Yardımcı pilot Ferdinant Pondaag
Kazada hayatını kaybeden Songül Bozkurt, İstanbul'a bir arkadaşını ziyarete geliyordu.
Zehra Bilgi Koçar
Alev Gençoğlu
Yardımcı pilot Ferdinant Pondaag
Kazada hayatını kaybeden Songül Bozkurt, İstanbul'a bir arkadaşını ziyarete geliyordu.
Zehra Bilgi Koçar
Alev Gençoğlu
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