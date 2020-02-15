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'de pistten çıkan Pegasus uçağının yardımcı pilotu : İnmeyin demedi!

Havalimanı’nda meydana gelen uçak sında 3 kişi yaşamını yitirdi. Yardımcı pilot , kulenin kendilerine ‘inmeyin’ demediğini söyledi.

İnmeyin demedi!
Uçak sı soruşturmasında yardımcı pilotun ifadesinin detayları ortaya çıktı. İstanbul Havalimanı'nda 5 Şubat'ta, Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağı pistten çıktı. Zehra Bilgi Koçar, Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt yaşamını yitirdi, 180 kişi de yaralandı. Yardımcı pilot Ferdinant Pondaag'ın dün ifadesi alındı. Kulenin kendilerine 'inmeyin' demediğini söyleyen yardımcı pilotun, piste indiklerini, indikten sonra uçağın kaydığını, kaptan pilotun uçağı pistte tutmaya çalıştığını ancak tutunamadıklarını söylediği belirtildi. Birçok soruyu da hatırlamadığını söyleyerek yanıtlamadığı öğrenildi.



Yardımcı pilot Ferdinant Pondaag



Kazada hayatını kaybeden , İstanbul'a bir arkadaşını ziyarete geliyordu.







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