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'de pistten çıkan Pegasus ile ilgili yeni detay! Türkçe konuşan kuleyi anlamamış!

’de pistten çıkarak yapan Pegasus yolcu uçağı hakkında yeni bir detay ortaya çıktı. Su yastığında kaydığı için kontrolden çıkan uçağın u, kulenin Türkçe konuşmasını anlamadığı için yeterince yardımcı olamadığı anlaşıldı.

  • Güncel
  • 20.02.2020 10:10
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  • Son Güncelleme: 20.02.2020 10:19
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı uçak kazasına ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Pegasus uçağının oluşan su yastığında kaymasıyla kontrolden çıktığı iddiaları kesinlik kazanmaya başladı.

Kulenin Türkçe konuşması nedeniyle, ikinci pilot Endonezyalı Ferdinant Pandaag'ın yeterince yardımcı olamadığı da belirlendi.

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Haberler Güncel Sabiha Gökçen'de pistten çıkan Pegasus ile ilgili yeni detay! İkinci pilot Türkçe konuşan kuleyi anlamamış!
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