İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı uçak kazasına ilişkin detaylar ortaya çıktı.
Pegasus uçağının oluşan su yastığında kaymasıyla kontrolden çıktığı iddiaları kesinlik kazanmaya başladı.
Kulenin Türkçe konuşması nedeniyle, ikinci pilot Endonezyalı Ferdinant Pandaag'ın yeterince yardımcı olamadığı da belirlendi.
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