CHP Yüksek Disiplin Kurulu, eski milletvekili Yılmaz Ateş'in Ankara il başkanlığınca verilen ihraç kararına yönelik itirazı reddetti. Böylece Ateş'in ihracı kesinleşmiş oldu.





Kararın henüz tebliğ edilmediğini belirten Ateş yazılı bir açıklama yaptı. Ateş, açıklamasında "İlçe-İl kongrelerini dahi baskı altına alan, delegeleri özgürce seçme ve seçilme hakkından mahrum bırakan bir anlayıştan 'düşünce özgürlüğüne sayg' beklenemez. Ancak benim için şaşırtıcı olan 15 Temmuz'dan önce FETÖ terör örgütünü eleştirenleri yakan emniyet ve yargı anlayışının bugün kendisini başka ortamlarda göstermesidir. Bu karar beni ve CHP tabanını bugüne kadar olduğu gibi demokratik CHP, demokratik Türkiye mücadelesinden alıkoyamayacaktır." ifadelerini kullandı.

"PARTİM FETÖ'YE TESLİM OLDU"

CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş, partisinin FETÖ'ye teslim olduğunu canlı yayında itiraf etmişti. Ateş, ''MHP'yi ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nü tebrik ediyorum. Maalesef benim partim teslim oldu ama MHP ve Fenerbahçe o terör örgütüne (FETÖ) teslim olmadı. Eğer dik durabilseydik 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı.'' açıklamasında bulunmuştu.