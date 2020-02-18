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  • Son Güncelleme: 18.02.2020 13:58

, ’ye kafa mı attı? Fotoğrafta dikkat çeken fondöten detayı

’de ile Belediye Başkanı arasındaki kavga iddiası gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Kavgada burnuna kafa atıldığı öne sürülen İnce, iddiaya “Dedikoduyu duydum” diyerek fotoğrafla yanıt verdi. İnce'nin dedikodulara yanıt olarak paylaştığı fotoğrafta burun bölgesinde yoğun fondöten olması dedikoduları güçlendirdi.

Fotoğrafta dikkat çeken fondöten detayı

'de hareketliliğe neden olan "kafa atma" iddiası gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İddiaya göre olay, cumartesi gecesi saat 23.00 sularında İnce'nin 'daki ofisinde yaşandı. Nedeni bilinmeyen tartışma sırasında Kesimoğlu'nun 'ye kafa attığı ve İnce'nin burnunda hasar oluştuğu öne sürüldü. Kesimoğlu'nun, ofisten ayrılırken İnce'yi darp ettiği, İnce'nin burnunun kanadığı, ancak olayın duyulmaması için hastaneye gitmediği ileri sürüldü. İnce'nin tıbbi müdahale için ofisine doktor çağrıldığı da iddialar arasında yer aldı.

İddialar üzerine Muharrem İnce, WhatsApp üzerinden "Dedikoduyu duydum" notuyla fotoğrafını gönderdi.

FONDÖTEN YOĞUNLUĞU İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ
Muharrem İnce'nin paylaştığı fotoğrafta yoğun fondöten kullanımının olması dikkat çekti. Burnundaki olası bir hasarı kapatmak için fondöten kullanmış olma ihtimali, "kafa atma" iddialarını da güçlendirdi.

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