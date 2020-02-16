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  • 16.02.2020 09:15
  • Son Güncelleme: 16.02.2020 09:18

'den teröristi saklayan 'li Murat Sarısaç'a destek!

’ın aranan bir teröristi evinde sakladığı ortaya çıktı. Terörist, güvenlik görevlilerinin başarılı operasyonuyla HDP’li vekil Sarısaç’ın arabasında göz altına alınırken ilk destek yine iş birlikçisi ’den geldi. CHP'li , "Yasadışı bu muamele HDP'li vekile yapıldığı için susmaya devam mı?" ifadeleriyle skandala destek çıkarken, 'den tutuklanan ve uzun süre cezaevinde kalan ise, "Bu hareket bir HDP’li vekile yapıldı diye susmak mı? Elbette hayır" ifadelerini kullandı.

yeniden terör örgütü 'nın militanlarını saklayan 'yi savundu. Geçtiğimiz günlerde yapılan operasyon ile PKK'ya elemen sağladığı tespit edilen Y.D., HDP 'ın evinde yakalandı.

CHP'Lİ İSİMLERDEN SKANDAL DESTEK
Sarısaç'ın paylaştığı videodan alıntı yapan CHP'li , sosyal medya mesajında "'Beyaz Toroslar' geri döndü... Yasadışı bu muamele HDP'li vekile yapıldığı için susmaya devam mı?" ifadelerini kullandı.

CHP'li de "Bu hareket bir HDP'li vekile yapıldı diye susmak mı? Elbette hayır.. Bu muameleyi gören kişi bir 'milletvekilidir, seçilmiştir, halk tarafından onaylanmıştır.' Eğer HDP'li diye susarsan, yarın sana da yapılır. Keza öyle olmadı mı? HDP'li tutuklanınca sustun ve herkes tutuklandı" mesajını paylaştı.

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