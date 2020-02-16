CHP yeniden terör örgütü PKK'nın militanlarını saklayan HDP'yi savundu. Geçtiğimiz günlerde yapılan operasyon ile PKK'ya elemen sağladığı tespit edilen Y.D., HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın evinde yakalandı.

CHP'Lİ İSİMLERDEN SKANDAL DESTEK

Sarısaç'ın paylaştığı videodan alıntı yapan CHP'li Barış Yarkadaş, sosyal medya mesajında "'Beyaz Toroslar' geri döndü... Yasadışı bu muamele HDP'li vekile yapıldığı için susmaya devam mı?" ifadelerini kullandı.

CHP'li Eren Erdem de "Bu hareket bir HDP'li vekile yapıldı diye susmak mı? Elbette hayır.. Bu muameleyi gören kişi bir 'milletvekilidir, seçilmiştir, halk tarafından onaylanmıştır.' Eğer HDP'li diye susarsan, yarın sana da yapılır. Keza öyle olmadı mı? HDP'li tutuklanınca sustun ve herkes tutuklandı" mesajını paylaştı.