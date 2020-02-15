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  • Son Güncelleme: 15.02.2020 23:23

Evinde 'lı terörist saklayan 'li Murat Sarısaç hakkında soruşturma

Terör örgütüne eleman sağladığı tespit edilen 'lı teröristi evinde saklayan hakkında "terör örgütüne yardım ve yataklık, terörle mücadele kanunu 6. maddesine aykırılık ve kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Evinde PKK'lı saklayan HDP'liye soruşturma!

Terör örgütüne eleman sağladığı tespit edilen teröristi evinde saklayan hakkında soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, HDP Van Milletvekili Sarısaç hakkında, "terör örgütüne yardım ve yataklık, terörle mücadele kanunu 6. maddesine aykırılık ve kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINMIŞTI
HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın Van'daki evinde saklandığı ve terör örgütüne eleman sağladığı tespit edilen terörist Y.D. gözaltına alınmıştı.

Terörist Y.D'nin HDP milletvekili Sarısaç'ın da bulunduğu araçtan indirilerek gözaltına alındığı anlar, MOBESE kameralarınca kaydedilmişti.

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