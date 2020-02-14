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  • Son Güncelleme: 14.02.2020 21:58

'ın terör yuvası! Evinden 'lı terörist çıktı

'ın Van'daki evinde saklanan ve terör örgütüne eleman sağladığı belirlenen /KCK terör örgütü üyesi yakalandı. Terörist Y.D'nin HDP'li Sarısaç'ın da bulunduğu araçtan indirilerek gözaltına alındığı anlar MOBESE kameralarınca kaydedildi.

PKK'lı terörist HDP'li vekilin evinden çıktı

'ın Van'daki evinde saklandığı ve terör örgütüne eleman sağladığı tespit edilen terörist gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, /KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, terörist Y.D'nin, örgüte eleman temin etmeye yönelik faaliyetlerde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.



PKK/KCK ÜYESİ HDP'Lİ VEKİLİN EVİNDE YAKALANDI
Bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi olmaktan aranan Y.D'yi teknik takibe alan ekipler, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın evinde kaldığını belirledi.

Fiziki takip için HDP Milletvekili Sarısaç'ın evinin yakınında bekleyen polis ekipleri, evden çıkarak otomobile binen Y.D. ile Sarısaç'ı takip etti.



TERÖRİRST Y.D GÖZALTINA ALINDI
Polis, bir şoförün kullandığı aracı yolda durdurarak terörist Y.D'yi gözaltına aldı.

Öte yandan, terörist Y.D'nin HDP'li Sarısaç'ın da bulunduğu araçtan indirilerek gözaltına alındığı anlar MOBESE kameralarınca kaydedildi.

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