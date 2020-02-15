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’lı terörist ’li vekilin evinden çıktı

Milletvekili Murat Sarısaç'ın Van'daki evinde saklanan ve terör örgütüne eleman sağladığı belirlenen /KCK terör örgütü üyesi yakalandı. Terörist Y.D'nin HDP'li Sarısaç'ın da bulunduğu araçtan indirilerek gözaltına alındığı anlar MOBESE kameralarınca kaydedildi.

PKK’lı terörist HDP’li vekilin evinden çıktı
Milletvekili Murat Sarısaç'ın 'daki evinde saklandığı ve terör örgütüne eleman sağladığı tespit edilen terörist Y.D., gözaltına alındı.



D'nin HDP'li Sarısaç'ın da bulunduğu araçtan indirilerek gözaltına alındığı anlar MOBESE kameralarınca kaydedildi.



HDP'li vekil Murat Sarısaç

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