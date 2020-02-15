PKK’lı terörist HDP’li vekilin evinden çıktı

HDP Milletvekili Murat Sarısaç'ın Van'daki evinde saklandığı ve terör örgütüne eleman sağladığı tespit edilen terörist Y.D., gözaltına alındı.
D'nin HDP'li Sarısaç'ın da bulunduğu araçtan indirilerek gözaltına alındığı anlar MOBESE kameralarınca kaydedildi.
HDP'li vekil Murat Sarısaç
D'nin HDP'li Sarısaç'ın da bulunduğu araçtan indirilerek gözaltına alındığı anlar MOBESE kameralarınca kaydedildi.
HDP'li vekil Murat Sarısaç
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