Pakistan'da temaslarda bulunan Başkan Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han ile görüştü. Daha sonra basın toplantısı düzenleyen ve 13 önemli anlaşmanın yapıldığını belirten Erdoğan, "Aramızdaki ticaret hacmini 2023 yılına kadar 5 milyar dolar çıkarma hedefimiz var. Türkiye olarak Pakistan'ın kalkınması doğrudan etki edecek alanlarda her türlü desteği vermeye hazırız. Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarın da Pakistan'ın yanında yer alacak. Elazığ Malatya depremin ardından cumhurbaşkanından sokaktaki vatandaşa kadar her kesimden sunulan destek mesajlar Türkiye ve Pakistan arasındaki gönül bağının en güzel örneklerindendir" dedi.
Pakistan'da FETÖ'ye ait okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesi konusunda da teşekkür eden Erdoğan, "Bu vesileyle İmran Han kardeşime bir kez daha teşekkür ediyorum. Devletimizi ve milletimiz büyük acılar yaşayan Keşmir halkıyla dayanışma içindedir. Eyalette yaşananlar bizleri ciddi anlamda rahatsız etmektedir" ifadelerini kullandı. Pakistan Başbakanı Han ise, şöyle konuştu: Türkiye çok büyük bir ülke. Şu anda Suriye'de Türkiye'ye saldırılar var, bu konuda Pakistan her zaman yanınızda. 8 milyon Keşmirli açık hava hapishanesinde yaşıyor. Keşmir hakkında söyledikleri için sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorum...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; eşi Emine Hanım, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da eşlik etti.
Başkan Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile görüştü.
Pakistan'da FETÖ'ye ait okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesi konusunda da teşekkür eden Erdoğan, "Bu vesileyle İmran Han kardeşime bir kez daha teşekkür ediyorum. Devletimizi ve milletimiz büyük acılar yaşayan Keşmir halkıyla dayanışma içindedir. Eyalette yaşananlar bizleri ciddi anlamda rahatsız etmektedir" ifadelerini kullandı. Pakistan Başbakanı Han ise, şöyle konuştu: Türkiye çok büyük bir ülke. Şu anda Suriye'de Türkiye'ye saldırılar var, bu konuda Pakistan her zaman yanınızda. 8 milyon Keşmirli açık hava hapishanesinde yaşıyor. Keşmir hakkında söyledikleri için sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorum...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; eşi Emine Hanım, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da eşlik etti.
Başkan Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile görüştü.
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