Başkan Erdoğan Pakistan tarihine geçti! İşte Pakistan Meclisine hitabında dikkat çeken anlar...
Resmi temaslarda bulunmak ve Türkiye-Pakistan Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Başkan Erdoğan, Pakistan Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumuna hitap etti. Erdoğan'ın konuşması dünyanın önde gelen ajansları tarafından son dakika olarak duyuruldu. Başkan Erdoğan bu konuşmasıyla birlikte "Pakistan'da meclise en çok hitap eden lider" olarak tarihe geçti. Erdoğan'ın sözleri dinleyiciler tarafından Pakistan kültüründe alkışlamak anlamına gelen masaya vurulmak suretiyle sık sık kesildi. İşte tarihe geçen anlar ve Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...
"DÜN ÇANAKKALE BUGÜN KEŞMİR, HİÇBİR FARK YOK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pakistan'a ayak bastığımız andan itibaren bizi karşılayan tüm makamlara teşekkür ediyorum. Biz burada kendimizi asla yabancı ülkede görmüyoruz. Şu anda biz kendi evimizde sizlerle bir aradayız. Asya'nın en önemli buluşma noktalarından birinde kendimizi evimizde hissediyoruz. Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşlik bağları dünya da pek az ülkeye nasip olur.
PAKİSTAN'IN ÇANAKKALE HASSASİYETİ
Gazneliler devletinin kurucusu Gazneli Mahmut devrinden beri Türkler şu an içinde bulunduğumuz coğrafyanın önemli bir parçası olmuştur. 1915 senesinde Türk askeri şanlı bir direnişle Çanakkale Boğazı'nda savaşırken bu topraklarda yapılan miting tarihin sayfalarına kaydolmuştur. Mitingi tertipleyenler Çanakkale'de savaşan Türk milletine yardım toplamayı amaçlıyordu. Bütün sıkıntılara ve tehditlere rağmen meydanda açılan sergilerde Çanakkale için çok büyük yardım toplandı. Biz sizi sevmeyeceğiz size muhabbet beslemeyeceğiz de kimi seveceğiz kime muhabbet besleyeceğiz.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINA GÜÇLÜ ALKIŞLARLA KARŞILIK VERDİLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Parlamentosu'nda konuşması sırasında dikkat çeken anlar yaşandı. Burada Türkiye-Pakistan dostluğundan bahseden Erdoğan'ın sözleri ise dinleyiciler tarafından masaya vurulmak suretiyle sık sık kesildi. Bu hareketin Pakistan kültüründe alkışlamak anlamına geldiği öğrenildi.
Pakistan halkının kurtuluş savaşımız sırasında ekmeğinden arttırıp gönderdiği yardımları hiçbir zaman unutmadık unutmayacağız. Dün Çanakkale bugün Keşmir, hiçbir fark yok Bizim için Keşmir o dur o olacaktır. Türki milletini yalnız bırakmayan veda abidesi kardeşlerimizi unutmayacağız. Pakistan ile kardeşliğimizi ebediyen muhafaza edeceğiz. Bizim dostluğumuz menfaatten değil muhabbetten geliyor. Pakistan'ın acısını acımız sevincini sevincimiz başarısını da kendi başarımız olarak görüyoruz" diye konuştu.
"15 TEMMUZ'DA PAKİSTAN HALKININ DUASINI HEP YANIMIZDA HİSSETTİK"
"251 insanımızın şehit olduğu 15 Temmuz hain darbe girişiminin sonrasında Pakistan halkının duasını hep yanımızda hissettik" diyen Erdoğan "Pakistan FETÖ'ye ait okulları Maarif Vakfı'na devrederek gerçekten yanımızda olduğunu gösterdi. Pakistan, Türkiye'nin yanında yer aldı. Pakistan kalkınma ve refah yolunda mesafe kaydetmeye devam ediyor. Şüphesiz ekonomik kalkınma bugünden yarına gerçekleştirilecek bir hadise değildir. Kalkınma da istikrar ve güven olmazsa olmaz iki şarttır. Pakistan'ın iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik attığı adımlar daha cazip bir ülke olmasını sağlıyor" şeklinde konuştu.