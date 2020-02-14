Başkan Erdoğan, Pakistan Parlamentosu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

Biz Pakistan'da kendimizi asla yabancı ülkede görmüyoruz. Şu anda biz kendi evimizdeyiz. Kendi evimizde sizlerle bir aradayız.

Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşlik bağları dünyada pek az ülke ve millete nasip olur. Bugün gıpta ile bakılan kardeşliğimiz, tarihin güçlendirdiği hakiki bir kardeşliktir. Gazneli Mahmut'tan beri Türkler, içinde bulunduğumuz geniş coğrafyanın parçası olmuşlardır.

Pakistan halkının Kurtuluş Savaşımız sırasında ekmeğinden artırarak gönderdiği yardımları unutmadık. İşte şimdi de bizim için Keşmir odur.





1915 senesinde Türk askeri şanlı bir direnişle Çanakkale'yi savunurken, cepheden 6 bin kilometre uzaklıkta bu topraklarda yapılan miting tarihin unutulmaz sayfalarına kaydolmuştur. Mitingi tertipleyenler Çanakkale'de çarpışan Türk milletine yardım ve gönüllü toplamayı amaçlıyordu.

Değerli kardeşlerim biz sizi sevmeyeceğiz, size muhabbet beslemeyeceğiz de kimi seveceğiz, kime muhabbet besleyeceğiz.

Dün Çanakkale, bugün Keşmir, hiçbir farkı yok. Haydarabat'tan İslamabad'a kadar tüm kardeşlerimizin Türkiye için seccadelerine kapanıp dua etmelerini unutmadık, unutmayacağız. Her türlü baskıya, tehdide, yokluğa rağmen Türk milletini yalnız bırakmayan kardeşlerimizi unutmayacağız. Pakistan'la aramızdaki ebedi kardeşliği inşallah ebediyen muhafaza edeceğiz. Çünkü bizim kardeşliğimiz kan bağından değil gönül bağından geliyor. Bizim dostluğumuz menfaatten değil, muhabbetten geliyor. Pakistan'ın acısını acımız, sevincini sevincimiz, başarısını da başarımız olarak görüyoruz.







Erdoğan konuşurken, Pakistanlı vekiller; sık sık masalara vurdu. Pakistan kültüründe masaya vurmak 'alkışlama' yerine geçiyor.

Pakistan kalkınma ve refah yolunda mesafe kaydetmeye devam ediyor. Ekonomik kalkınma bugünden yarına gerçekleşecek bir hadise değildir. Bunun için çok çalışmak, planlı hareket etmek ve özgüvenli olmak gereklidir. İş ve yatırım ortamını iyileştirmeyi esas alan adamlar Pakistan'ı yatırımcıların gözünde daha cazip bir hale getiriyor. Sayın Başbakanın Türkiye ziyareti konusunda ilişkileri derinleştirme kararı almıştık. Bugün imzalayacağımız metinler, ticaretten altyapıya, yatırımlardan turizme bizim yol haritamız olacak.

Pakistan'ın terörle mücadelede sergilediği çabaları takdirle takip ediyoruz. Pakistan terörden ve çatışmalardan çok çekmiş bir ülke. 35 yıldır bölücü terörle mücadele eden bir ülke olarak, Pakistan'ın karşılaştığı zorlukları gayet iyi anlıyoruz.