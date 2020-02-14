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  • Son Güncelleme: 15.02.2020 06:43

Son dakika: 'den 3 il için kuvvetli yağış uyarısı!

'den son dakika hava durumu uyarıları peş peşe geliyor. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'da yağışlı hava hakim olacak. Meteoroloji, İzmir, Aydın ve Muğla için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Peki, yurt genelinde

Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli yağış uyarısı!

15 Şubat hava durumu uyarısı yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, bugün için beklenen yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ve Bolu ile Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 15 Şubat Meteoroloji hava durumu raporu...

İSTANBUL'DA HAFTA SONU YAĞMURLU HAVA BEKLENİYOR

Bugün havanın yağmurlu olacağı tahmin edilen kentte, sıcaklıklar en düşük 7, en yüksek 10 derece olacak.

Hafif yağmurlu geçmesi beklenen pazar günü ise en düşük 7 derece olacak hava sıcaklığı, 11 dereceye kadar çıkacak.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların İzmir'in güney kesimleri, Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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