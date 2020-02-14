Son dakika: Darbeci Hafter'den Trablus'a roketli saldırı: 1 ölü

Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, başkentin doğusundaki el-Baiş bölgesinde bir çiftliğe düşen roket sonucunda 50 yaşlarında bir sivilin öldüğü bildirildi.

Hayatını kaybeden sivilin çiftlikte ağaçları suladığı sırada roket saldırısına maruz kaldığı belirtildi.



HAFTER'İN SALDIRILARI ARTTI

Hafter'e bağlı milisler bu hafta başından itibaren Trablus'a yönelik roket saldırılarını artırdı. Trablus'un çeşitli sivil bölgelerine 12 ve 13 Şubat'ta düzenlenen roket saldırısı sonucu toplam 2 kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı. Trablus Üniversitesinin güneyine düşen roket ise 5 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.



DARBECİ HAFTER'DEN LİBYA'DAKİ ATEŞKES SÜRECİNE AÇIK TEHDİT

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, uluslararası toplumun desteklediği ateşkes sürecini açıkça tehdit etti.

Ülkenin doğusunda bulunan Bingazi kentindeki Kiş Meydanı'nda yaptığı konuşmasında Hafter, kalıcı ateşkes ve barışın olmayacağını öne sürdü.

Hafter, "Trablus'u ele geçirmemiz an meselesi, bütün ülke milislerden tamamen temizlenmediği sürece Libya'da daimi barış ve ateşkes olmaz." ifadelerini kullandı.

Trablus'ta kontrolü sağlayana kadar belirli prensipler üzerinde anlaşmanın da mümkün olmayacağını savunan Hafter, "Türkiye'nin Libya'ya paralı asker gönderdiği" iddiasında bulundu.

Libyalı tarafların 12 Ocak'ta Türkiye ve Rusya'nın ateşkes önerisini kabul etmiş olmasına rağmen, Hafter'e bağlı milisler ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

Hafter'e bağlı milislerin son 3 günde başkent Trablus'un sivil yerleşim alanlarına düzenlediği roket saldırılarında biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.