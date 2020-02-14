Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük resmi ziyaret için dün Pakistan'a gitti. Başkent İslamabad'da Başbakan İmran Han tarafından karşılandı. Erdoğan, Han'ın kullandığı otomobille Başbakanlık'a geçti. Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla, yol kenarlarına Pakistan ve Türk bayrakları, "İkinci ülkenize hoş geldiniz", "Pakistan, Türkiye aynı yolda ilerleyen iki kardeştir", "İki ülke tek millet" pankartları asıldı. Başbakanlık'ta resmi karşılama töreni düzenlendi. Erdoğan, daha sonra Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile görüştü. Alvi, Erdoğan onuruna akşam yemeği verdi. Erdoğan, bugün ilk olarak Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu'nun ortak oturumunda hitap edecek. Pakistan Parlamentosu'na dördüncü kez hitap edecek olan Erdoğan'ın, burada yapacağı konuşmada, Keşmir sorunu, başta FETÖ, DEAŞ olmak üzere terörle mücadele, İslamofobiye karşı atılacak adımlar üzerine mesajlar vermesi bekleniyor. Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Han, DEİK tarafından düzenlenecek Pakistan-Türkiye İŞ ve Yatırım Forumu'nda konuşacak. İşadamlarına yatırım çağrısı yapılacak.
500 BİN LİRALIK DAVA
Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Avukat Hüseyin Aydın tarafından sunulan dilekçede, "Cumhurbaşkanının, baş FETÖ'cü olduğuna ilişkin beyanların, eleştiri sınırının çok ilerisinde, hakaret içeren ve gerçeklikten çok uzak, iftira niteliği taşıdığı" belirtildi.
Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın kullandığı araçla Başbakanlık'a gitti.
500 BİN LİRALIK DAVA
Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Avukat Hüseyin Aydın tarafından sunulan dilekçede, "Cumhurbaşkanının, baş FETÖ'cü olduğuna ilişkin beyanların, eleştiri sınırının çok ilerisinde, hakaret içeren ve gerçeklikten çok uzak, iftira niteliği taşıdığı" belirtildi.
Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın kullandığı araçla Başbakanlık'a gitti.
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