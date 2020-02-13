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  • Son Güncelleme: 13.02.2020 23:23

Başkan Erdoğan 'da manşetlerde! Övgü dolu sözler: İslam dünyasının lideri hoş geldin

Başkan , Türkiye- Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 6’ncı toplantısına katılmak üzere Pakistan'da. Ülkede büyük bir coşkuyla karşılanan Başkan Erdoğan’a Pakistan basını da sayfalarında geniş yer ayırdı. Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden , ziyarete özel ek çıkardı. Gazete Türkçe olarak, “İslam dünyasının lideri Pakistan’a hoş geldin” ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan Pakistan'da manşetlerde!

Türkiye- Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen Başkan , Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından resmî törenle karşılandı.


İSLAM DÜNYASININ LİDERİ HOŞ GELDİN
Ülkede büyük bir coşkuyla karşılanan Başkan Erdoğan'a Pakistan basını da sayfalarında geniş yer ayırdı. Pakistan'nın yüksek trajlı gazetelerinden , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslamabad'a gelişini Türkçe "İslam dünyasının lideri Pakistan'a hoş geldin" ifadeleri ile okuyucularına duyurdu.

Gazete, Erdoğan'ın Pakistan ziyareti için özel ek çıkardı. Gazetenin ilk sayfasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük bir fotoğrafı kullanıldı. Fotoğrafın arka planında Sultanahmet Camii ile İslamabad'ın simgelerinden Faysal Camii'ne yer verildi.

"YARDIMSEVER BİR LİDER"
İngilizce ve Urduca olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü ile bahsedildi. Erdoğan'ın "samimi ve yardımsever bir lider" olduğu belirtildi. Ziyaretin, Türkiye ve Pakistan ilişkileri açısından önemi vurgulandı.

PAKİSTAN'DAN FETÖ'DEN TEMİZLENDİ
Daily Ittihad'ın son sayfasında ise, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün ile yapılan röportaja yer verildi. Röportaj'da, Pakistan'da terör örgütü FETÖ'den temizlenerek Maarif Vakfına devredilen okullardaki başarı ve bunun ülke gelişimine olumlu etkisi anlatıldı.

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