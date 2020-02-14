Olay geçen 8 Şubat sabahı patlak verdi. Bir çoğu iş insanı çok sayıda kişi Tuğrul E.'nin (24) 4 yıl önce açtığı Antalya Muratpaşa'daki galeriye akın etti. Galeri sahibine ulaşılamazken, çalışanlardan ise 'Nerede olduğunu bilmiyoruz' yanıtı aldı. Saatler süren gerginlik sonrası, alacaklı olduğunu iddia eden kişilerden bazıları, galeride bulunan araçlardan aldı.

TOPLANAN PARA 73 MİLYON TL

Savcılıklara ve emniyete yapılan şikâyet başvurularından edinilen bilgilere göre mağdur kişi sayısı 100'e yakın. Toplanan paranı miktarının ise 73 milyon TL olduğu iddia ediliyor.

MAĞDURLAR GALERİYE AKIN ETTİ

Hürriyet'te yer alan habere göre, ortağı M. K. ile birlikte hediyelik eşya ticareti yapan Hüsamettin Önal, ödedikleri paranın 465 bin TL olduğunu söyledi. Önal yaptığı açıklamanın devamında "880 bin TL değerindeki bir otomobilden almak istedik. Ortağım M. K., galeri sahibini tanıdığı için arada bir güven ilişkisi vardı. Aklımıza böyle bir olayın geleceği asla gelmedi. 7 Şubat günü nakit parayı verdi ben de kalan kısmını kredi çektim. Nakit olan parayı galericiye verdik. Devir işlemlerini de aynı gün yapacaktık. Saat 16.30'de noterden devir yapılacağını bize bildirdi. Ancak daha sonra noter kapandı diyerek 'yarın sabah yaparız devri' dedi. Hatta o akşam 200 bin lira daha vermek istemedi, 'yarın alırım' diyerek parayı almadı. Sabah olduğunda aradık, bu kez hastanede olduğunu söyledi. 2-3 saat bizi oyaladı. Öğlene doğru ise ulaşamamaya başladık. Galeri dükkanına gittiğimizde ise çok sayıda mağdurun orada olduğunu gördük" dedi.

OTOMOBİL BANKAYA REHİNLİ

İş insanı K. B., ise, galeri sahibi Tuğrul E., ortağı Kadir D. ile birlikte toplam 6 kişi hakkında suç duyurusunda bulunan bir başka isim. Edinilen belgelere göre K. B., daha önce tanıdığı ve ticaret yaptığı Tuğrul B.'nin şirketinden lüks bir otomobil satın aldı. Taraflar, 2018 model otomobil için 1 milyon 250 bin TL'ye anlaştı. Ödeme geçen 30 Ocak günü banka yolu ile Tuğrul E.'nin şirketine ait hesaba gönderildi. Yapılan görüşmelere göre aracın devri ise 31 Ocak günü yapılacaktı. Ancak bir süre oyalanan K. B. dolandırıldığını öğrenince soluğu savcılıkta aldı. Savcılık dilekçesinde, şüphelilerin organize bir biçimde hareket ettikleri öne sürüldü. Dilekçede, Tuğrul E.'ye ait lüks bir yatın da kısa süre önce ortağı Kadir D.'ye devredildiği öne sürüldü. Edinilen belgelere göre, K. B.'ye satışı yapılan aracın üzerinde bir bankaya rehinli olduğu bilgisi yer alıyor. Bankadan alınan krediye karşılık uygulanan rehin işlemi ise 6 Şubat günü yapılmış. Suçlamaların odağındaki Tuğrul E. adına kayıtlı telefon hatlarının ise kapalı durumda.