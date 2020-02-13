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  • 13.02.2020 21:47
  • Son Güncelleme: 13.02.2020 21:47

Hazine ve Maliye Bakanı 'tan '' paylaşımı

Başkan 'ın ziyareti kapsamında yanında bulunan Hazine ve Maliye Bakanı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak paylaşımında "Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri kapsamında geldiğimiz dost ve kardeş ülke Pakistan’da işbirliğimiz ve özellikle bölgenin istikrarı açısından önemli görüşmeler gerçekleştirdik." ifadelerine yer verdi.

Bakan Albayrak'tan 'Pakistan' paylaşımı

Başkan 'ın ziyareti kapsamında yanında bulunan Hazine ve Maliye Bakanı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri kapsamında geldiğimiz dost ve kardeş ülke Pakistan'da işbirliğimiz ve özellikle bölgenin istikrarı açısından önemli görüşmeler gerçekleştirdik."

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