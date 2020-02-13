Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyareti kapsamında yanında bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri kapsamında geldiğimiz dost ve kardeş ülke Pakistan'da işbirliğimiz ve özellikle bölgenin istikrarı açısından önemli görüşmeler gerçekleştirdik."