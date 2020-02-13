Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyareti kapsamında yanında bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri kapsamında geldiğimiz dost ve kardeş ülke Pakistan'da işbirliğimiz ve özellikle bölgenin istikrarı açısından önemli görüşmeler gerçekleştirdik."
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