Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İmran Han Pakistan'da önemli açıklamalarda bulundu.



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;.



Ekim ayında terör örgütlerine karşı Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiğimiz askeri operasyonlara Pakistan devleti ve halkından güçlü destek aldık. Pakistan'da FETÖ'ye ait okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesi de aramızdaki dayanışmanın bir timsalidir. Bu vesile ile FETÖ terör örgütünün Pakistan'daki yapılanmasına ilişkin alınan tedbirler için İmran kardeşime bir kez daha teşekkür ediyorum. Askeri ve savunma sanayi alanlarındaki ilişkilerimiz inanıyorum ki Pakistan'la mevcut ilişkilerimizde en önemli başlığı teşkil ediyor.





"TÜRKİYE KEŞMİR HALKIYLA DAYANIŞMA İÇİNDEDİR"

Ayrıca her ikisi de kardeşimiz olan Pakistan ve Afganistan ile ilişkilerin gelişmesi için gerekeni yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Devletimiz ve milletimiz dün olduğu gibi bugün de büyük acılar yaşayan muhtelif baskılara maruz kalan Keşmir halkıyla dayanışma içindedir. Eyaletteki durumun son dönemde atılan her türlü adımlara rağmen müşkül bir hal alması bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir. Türkiye Keşmir sorununun Pakistan ve Hindistan arasında diyalog yoluyla ilgili BM kararları temelinde ve Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesinden yanadır.





"MİSAFİLİĞİNİZDEN ÖTÜRÜ HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Pakistan'ın terör ve bölgesel istikrara yönelik mücadelesini takdir ettiğimi bir kez daha ifade etmek isterim. Aziz kardeşime ve heyetine misafirperverlikleri için imzaladığımız anlaşmaların hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyor, hepinizi sevgiyle selamlıyorum.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle;

"TECRÜBELERİNİZDEN FAYDALANMAK İSTİYORUZ"

Pakistan'a geldiğiniz için Pakistan halkı çok mutlu. Bu ilişkiler daha da güçlenmiştir. Bir kere daha size hoşgeldiniz diyor, teşekkür ediyorum. Siz iktidara geldiğiniz günden beri Pakistan-Türkiye ilişkileri daha da güçlenmiştir. Sizin döneminizde Türkiye çok ileriye gitmiş oldu. Pakistan Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyor. Türkiye inşaat konusunda usta bir ülke olmuştur, tecrübelerinizden faydalanmak istiyoruz. Aynı şekilde turizmde de başarılısınız. Gecekonduları nasıl ortadan kaldırdınız gözümüzle gördük. Pakistan'da da çok gecekondu var. Siz çok güzel bir şekilde ortadan kaldırdınız.





"İKTİDARA GELDİĞİNİZDE ÜLKENİZ BORÇ ALTINDAYDI"

Siz iktidara geldiğinizde Türkiye başta IMF olmak üzere borç altındaydı. Biz de şu anda aynı şekilde borç altındayız, sizin tecrübelerinizden faydalanıp devam etmek istiyoruz. Genç nesile iş imkanları açtık. Biz de yeni nesile saha açmak istiyoruz. Onun için uğraşıyoruz.

ERDOĞAN: İNANIYORUM Kİ PAKİSTAN SIÇRAMAYI ARTTIRACAK

Genç nesiller için öncelikle yatırım olacak ki istihdam olsun. İstihdamla beraber üretim, rekabetle birlikte inanıyorum ki Pakistan sıçramayı arttırarak devam edecek.