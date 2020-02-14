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  • 14.02.2020 15:34
  • Son Güncelleme: 14.02.2020 15:34

'da sahte görevlisi operasyonu: 25 gözaltı

polisi, telefonda kendilerini ' görevlisi' olarak tanıtıp, başkalarına ait kart bilgilerini ele geçirerek, te Kurumu () primi, Motorlu Taşıtlar Vergisi () ödemeleri ve kurumlara ait borçların ödemesini yaptıkları belirlenen 25 kişiyi gözaltına aldı.

Sahte banka görevlisi operasyonu: 25 gözaltı

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, telefonda kendilerini ' görevlisi' olarak tanıtıp, başkalarına ait kart bilgilerini ele geçirerek, ortamında primi, ödemeleri ve kurumlara ait borçların ödemesini yapan 25 kişi tespit edildi. Ekipler, adresleri belirlediği dolandırıcılık çetesine yönelik Mersin, , , , ve 'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 25 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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