Gıda teröristleri iş başında! İzmir'de piyasaya sürülmek üzere olan onlarca kilo sakatat ele geçirildi!
Gıda teröristleri vatandaşın sağlığını tehlikeye atmaya devam ediyor. Çiğli Belediyesi’ne bağlı zabıta ekiplerinin bir depoya yaptığı baskında lokanta ve restoranlara satılmak üzere kaçak olarak muhafaza edilen onlarca kilo sakatat ve pişirilmiş hayvan kellesi ele geçirildi.
Çiğli Belediyesi zabıta ekipleri, ihbar üzerine Ataşehir Mahallesi'ndeki depoya baskın düzenledi.
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