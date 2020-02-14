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  • 14.02.2020 11:58
  • Son Güncelleme: 14.02.2020 11:58

Gıda teröristleri iş başında! 'de piyasaya sürülmek üzere olan onlarca kilo sakatat ele geçirildi!

Gıda teröristleri vatandaşın sağlığını tehlikeye atmaya devam ediyor. ’ne bağlı zabıta ekiplerinin bir depoya yaptığı baskında lokanta ve restoranlara satılmak üzere kaçak olarak muhafaza edilen onlarca kilo sakatat ve pişirilmiş hayvan kellesi ele geçirildi.

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