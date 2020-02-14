Tekirdağ merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/YDY soruşturması kapsamında, HTS kayıtları ve tanık ifadelerinde adı geçen, örgüt ile irtibat bulundukları belirlenen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Aralarında muvazzaf askerler ile askeri öğrencilerin de bulunduğu şüphelilere yönelik, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon gerçekleştirdi. Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Samsun, Antalya, Siirt, Afyonkarahisar, Konya, Diyarbakır, Şırnak, Van, Kayseri ve Manisa'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alınarak Tekirdağ'a getirildi. 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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