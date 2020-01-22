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Gıda teröristlerinin hileleri isyan ettirdi! Dönerde çamaşır suyu!

Gıda teröristlerinin vatandaşları zehirlerken kullandıkları yöntemler bu kadarına da pes dedirtti. Sebzede bile oyun yapan gıda teröristlerinin dönerde kullandığı hileler şoke etti. UDOFED Genel Başkanı Mehmet Mercan, "Son tüketim tarihi geçen ürünleri merdiven altı işletmelere daha ucuz fiyattan veriyorlar. Ben 12 liraya alıyorsam onlar 6-7 liraya alıyor." dedi ve korkunç çamaşır suyu detayını anlattı.

22.01.2020 10:13 - Son Güncelleme: 22.01.2020 10:13
Gıda teröristlerinin hileleri isyan ettirdi! Dönerde çamaşır suyu!

UDOFED Genel Başkanı Mehmet Mercan, son zamanlarda ülke geneline virüs gibi ucuz dönercilerin yayıldığını belirterek, bunların halk sağlığını tehdit ettiğini söyledi. "Bir gıdanın izlenebilirliği yoksa bunun sağlığından söz edemeyiz" diyen Mercan, sayıları bini bulan bu firmaların; kasaplardan, et toptancılarından aldığı etlerle şubelerinde kepenkleri kapalı, lavabosu, suyu olmayan bakterili ortamlarda döner hazırlayıp vatandaşa sattığını kaydetti.

Gıda teröristlerinin hileleri isyan ettirdi! Dönerde çamaşır suyu!

SABUN OLACAK YAĞ DÖNERDE
Mehmet Mercan "Ucuz dönerciler, hayvanın sabun sanayisine giden yağlarını yüzde 40 oranına kadar Türk dönerine koyarak haksız rekabetle sektörü mahvediyorlar.

Gıda teröristlerinin hileleri isyan ettirdi! Dönerde çamaşır suyu!

Toplumu zehirliyorlar bugün ucuz dönercilerin şubelerinin önünde et döner yemek için kuyruğa giren vatandaşlarımız bilsinler ki yarın tedavi olmak için hastane kuyruklarına girecekler. Çünkü bunlar gıda terörü yapıyorlar" dedi.

Gıda teröristlerinin hileleri isyan ettirdi! Dönerde çamaşır suyu!

Toplumu zehirliyorlar bugün ucuz dönercilerin şubelerinin önünde et döner yemek için kuyruğa giren vatandaşlarımız bilsinler ki yarın tedavi olmak için hastane kuyruklarına girecekler. Çünkü bunlar gıda terörü yapıyorlar" dedi.

Gıda teröristlerinin hileleri isyan ettirdi! Dönerde çamaşır suyu!

Dönerde gıda terörü bitecek Allah'ın izniyle. Bakanlıkla çok yoğun çalışmalarımız var. Bir taraftan altyapı, mevzuat çalışmalarımız var. Bir taraftan da sektörü, tüketiciyi bilinçlendirmek konusunda çalışıyoruz" diye konuştu.

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