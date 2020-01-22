Gıda teröristlerinin hileleri isyan ettirdi! Dönerde çamaşır suyu!

UDOFED Genel Başkanı Mehmet Mercan, son zamanlarda ülke geneline virüs gibi ucuz dönercilerin yayıldığını belirterek, bunların halk sağlığını tehdit ettiğini söyledi. "Bir gıdanın izlenebilirliği yoksa bunun sağlığından söz edemeyiz" diyen Mercan, sayıları bini bulan bu firmaların; kasaplardan, et toptancılarından aldığı etlerle şubelerinde kepenkleri kapalı, lavabosu, suyu olmayan bakterili ortamlarda döner hazırlayıp vatandaşa sattığını kaydetti.