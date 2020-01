Gıda teröristleri vatandaşa domuz eti sattı. Başvurdukları hileler ise cinayete teşebbüsten farksızdı. Vatandaşın hayatıyla oynayanlar için yasa hazırlandı. Buna göre sahtekarlar 5 yıl hapisle yargılanacak.Bayat tavuğu, çamaşır suyu yla beyazlatıyorlar.gibi tezgaha diziıyorlar.Bozuk hindiyi, sosa batırıp rengini değiştiriyorlar.diye satıyorlar.Eski salam ve sosisleri atmıyorlar. yenisiyyle harmanlayıp piyasaya sürüyorlar.Dönere, tavuk derisi, bağırsağı ve taşlığı katıyorlar. vatandaşa yediriyorlar.Kokan sucukları özel maddeyle temizleyip pizza restoranlarına yolluyorlar.'nın taklit ve tağşiş yapılan ürünleri açıkladığı listede et ve et ürünleri nin geniş yer tuttuğu görülürken, yapılan hileler tüyleri ürpertti. Domuz etinin dana biftek diye satıldığı, sucuğa at ve domuz eti, dönere ve köfteye tek tırnaklı eti katıldığı ortaya çıkarken; uzmanlara göre, gözünü para hırsı bürüyen fırsatçıların başvurduğu hileler bunlarla sınırlı değil. Özellikle tarihi geçmiş, bayat ürünlerle yapılanlar şoke edecek türden. İşte hilelerden bazıları:tavukyıkanarak beyazlatılıyor. Kokusu gittikten sonra ambalajlanıp satılıyor.geçmiş hindi sosa batırılıpdiye restoranlarda sunuluyor.kullanım tarihi geçmiş sucuk ve sosisler toplanıyor, fabrikada yeni sucuk ve sosislerle karıştırılarak piyasaya sürülüyor.etten yapılan kıymaya, tavuk kıyması ve bulgur katılıyor.; tavuk derisi, bacağı, kıyması, bağırsağı ve taşlık karıştırılıyor. Soya kıyması ekleyenler de var.dönerin üstüne yeni ürün takılarak tekrar satışa sunuluyor.noktasına gelen sucuk ve kaşar peynirleri, ucuz pizza satan işletmeler alıp kullanıyor.külünden lahmacun yapılıyor.'ın 'gıda güvenliği milli güvenlik meselesi' çağrısı ve en son 229 firmanın ifşa olmasının ardından gıda sahtekarlarına hem hapis hem de sektörden men cezası içeren ağır cezalar geliyor. AK Parti Grubu bir yasa teklifi hazırlıyor. Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdaları üreten, ithal eden, piyasaya arz eden işletmelere 1 yıldanhapis, bin gündenkadar adli para cezası verilecek. Fiil tekrarlandığında ilgili firma ticaretten men edilecek.