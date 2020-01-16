Gıda teröristleri vatandaşa domuz eti sattı. Başvurdukları hileler ise cinayete teşebbüsten farksızdı. Vatandaşın hayatıyla oynayanlar için yasa hazırlandı. Buna göre sahtekarlar 5 yıl hapisle yargılanacak.
HİLE 1: Bayat tavuğu, çamaşır suyuyla beyazlatıyorlar. 'Tazeymiş' gibi tezgaha diziıyorlar.
HİLE 2: Bozuk hindiyi, sosa batırıp rengini değiştiriyorlar. "Kırmızı et" diye satıyorlar.
HİLE 3: Eski salam ve sosisleri atmıyorlar. yenisiyyle harmanlayıp piyasaya sürüyorlar.
HİLE 4: Dönere, tavuk derisi, bağırsağı ve taşlığı katıyorlar. vatandaşa yediriyorlar.
HİLE 5: Kokan sucukları özel maddeyle temizleyip pizza restoranlarına yolluyorlar.
BAYAT TAVUĞA ÇAMAŞIR SUYU
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş yapılan ürünleri açıkladığı listede et ve et ürünlerinin geniş yer tuttuğu görülürken, yapılan hileler tüyleri ürpertti. Domuz etinin dana biftek diye satıldığı, sucuğa at ve domuz eti, dönere ve köfteye tek tırnaklı eti katıldığı ortaya çıkarken; uzmanlara göre, gözünü para hırsı bürüyen fırsatçıların başvurduğu hileler bunlarla sınırlı değil. Özellikle tarihi geçmiş, bayat ürünlerle yapılanlar şoke edecek türden. İşte hilelerden bazıları:
SOS OYUNUNA DİKKAT!
BAYAT tavuk çamaşır suyuyla yıkanarak beyazlatılıyor. Kokusu gittikten sonra ambalajlanıp satılıyor.
GÜNÜ geçmiş hindi sosa batırılıp 'kuzu eti' diye restoranlarda sunuluyor.
SON kullanım tarihi geçmiş sucuk ve sosisler toplanıyor, fabrikada yeni sucuk ve sosislerle karıştırılarak piyasaya sürülüyor.
KIRMIZI etten yapılan kıymaya, tavuk kıyması ve bulgur katılıyor.
DÖNERE; tavuk derisi, bacağı, kıyması, bağırsağı ve taşlık karıştırılıyor. Soya kıyması ekleyenler de var.
KALAN dönerin üstüne yeni ürün takılarak tekrar satışa sunuluyor.
KOKMA noktasına gelen sucuk ve kaşar peynirleri, ucuz pizza satan işletmeler alıp kullanıyor.
KEMİK külünden lahmacun yapılıyor.
HİLECİYE 5 YIL HAPİS
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'gıda güvenliği milli güvenlik meselesi' çağrısı ve en son 229 firmanın ifşa olmasının ardından gıda sahtekarlarına hem hapis hem de sektörden men cezası içeren ağır cezalar geliyor. AK Parti Grubu bir yasa teklifi hazırlıyor. Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdaları üreten, ithal eden, piyasaya arz eden işletmelere 1 yıldan 5 yıla kadar hapis, bin günden 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Fiil tekrarlandığında ilgili firma ticaretten men edilecek.
YARIN: HANGİ ÜRÜNE PASLI DEMİR KATILIYOR?
TAKVİM HİLECİNİN PEŞİNDE
HİLE 1: Bayat tavuğu, çamaşır suyuyla beyazlatıyorlar. 'Tazeymiş' gibi tezgaha diziıyorlar.
HİLE 2: Bozuk hindiyi, sosa batırıp rengini değiştiriyorlar. "Kırmızı et" diye satıyorlar.
HİLE 3: Eski salam ve sosisleri atmıyorlar. yenisiyyle harmanlayıp piyasaya sürüyorlar.
HİLE 4: Dönere, tavuk derisi, bağırsağı ve taşlığı katıyorlar. vatandaşa yediriyorlar.
HİLE 5: Kokan sucukları özel maddeyle temizleyip pizza restoranlarına yolluyorlar.
BAYAT TAVUĞA ÇAMAŞIR SUYU
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş yapılan ürünleri açıkladığı listede et ve et ürünlerinin geniş yer tuttuğu görülürken, yapılan hileler tüyleri ürpertti. Domuz etinin dana biftek diye satıldığı, sucuğa at ve domuz eti, dönere ve köfteye tek tırnaklı eti katıldığı ortaya çıkarken; uzmanlara göre, gözünü para hırsı bürüyen fırsatçıların başvurduğu hileler bunlarla sınırlı değil. Özellikle tarihi geçmiş, bayat ürünlerle yapılanlar şoke edecek türden. İşte hilelerden bazıları:
SOS OYUNUNA DİKKAT!
BAYAT tavuk çamaşır suyuyla yıkanarak beyazlatılıyor. Kokusu gittikten sonra ambalajlanıp satılıyor.
GÜNÜ geçmiş hindi sosa batırılıp 'kuzu eti' diye restoranlarda sunuluyor.
SON kullanım tarihi geçmiş sucuk ve sosisler toplanıyor, fabrikada yeni sucuk ve sosislerle karıştırılarak piyasaya sürülüyor.
KIRMIZI etten yapılan kıymaya, tavuk kıyması ve bulgur katılıyor.
DÖNERE; tavuk derisi, bacağı, kıyması, bağırsağı ve taşlık karıştırılıyor. Soya kıyması ekleyenler de var.
KALAN dönerin üstüne yeni ürün takılarak tekrar satışa sunuluyor.
KOKMA noktasına gelen sucuk ve kaşar peynirleri, ucuz pizza satan işletmeler alıp kullanıyor.
KEMİK külünden lahmacun yapılıyor.
HİLECİYE 5 YIL HAPİS
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'gıda güvenliği milli güvenlik meselesi' çağrısı ve en son 229 firmanın ifşa olmasının ardından gıda sahtekarlarına hem hapis hem de sektörden men cezası içeren ağır cezalar geliyor. AK Parti Grubu bir yasa teklifi hazırlıyor. Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdaları üreten, ithal eden, piyasaya arz eden işletmelere 1 yıldan 5 yıla kadar hapis, bin günden 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Fiil tekrarlandığında ilgili firma ticaretten men edilecek.
YARIN: HANGİ ÜRÜNE PASLI DEMİR KATILIYOR?
TAKVİM HİLECİNİN PEŞİNDE
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