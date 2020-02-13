Çevresinde ve partisinde bulunan birçok FETÖ'cüye rağmen FETÖ'nün siyasi ayağı olarak Başkan Erdoğan'ı suçlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP, alçak örgütle birçok kez temas kurdu. 15 Temmuz'daki hain darbe girişimini "kontrollü darbe" olarak nitelendiren, FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın önergesi vererek de TBMM'yi zan altında bırakan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi partisinde bulunan isimlerin hain örgütle ilişkisini görmezden gelip, önceki gün partisinin grup toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a iftira attı. Üç haftadır elinde liste olduğunu ve haftalardır bunu açıklayacağını iddia eden Kılıçdaroğlu'nun Salı günü düzenlenen grup toplantısında liste yerine iftiralarla dolu sorular yöneltmesi büyük tepkiyle karşılanmış, elinde FETÖ ile ilgili bir liste olmadığı sadece CHP-FETÖ ilişkisiyle köşeye sıkışan CHP liderinin gündemi yalanlarla değiştirme amacı taşıdığı ortaya çıkmıştı.

YİNE ALGI OPERASYONU YİNE HÜRRİYET!

Algı operasyonlarının medya ayağı olarak kötü bir sicile sahip olan Hürriyet gazetesi, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki FETÖ'ye ilişkin 20 sorusunu 12 Şubat tarihli baskısında hem ilk sayfaya yerleştirip, hem de iç sayfada "Siyasi ayak" şeklinde alarak konuya geniş bir yer verdi.

Hürriyet dünkü birinci sayfasında haberi Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerinden Başkan Erdoğan'ı suçlayacak biçimde "metin numarası" ile sundu. Birinci sayfada yer alan haberin spotunda "CHP grubunda kınuşan Kemal Kılıçdaroğlu, sorduğu 20 soru ve bu sorulara verdiği cevaplarla 'FETÖ'nün siyasi ayağı'nı tarif etti" diyerek, Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a dair "FETÖ'nün siyasi ayağı Erdoğan" iftirasına çanak tuttu. Hürriyet gazetesi iç sayfada da Kılıçdaroğlu yalanlarını satır satır taşırken, haber spotunda yine Başkan Erdoğan suçlandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINI GÖRMEZDEN GELDİ

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarının ardından dün AK Parti grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin FETÖ ilişkilerini gözler önüne seren açıklamalarda bulunmuş ve iş birliğini kanıtlayan videolar izletmişti. Başkan Erdoğan, "Seni genel başkanlığa taşıyan FETÖ! Baykal'a kurulan kumpasın savcısı FETÖ'den ihraç edildi. Acaba Kılıçdaroğlu'ndan bir söz duydunuz mu! FETÖ'nün siyasi ayağı, darbe gecesi öldürmeye çalıştığı siyasetçi midir, yoksa FETÖ'nün yol verdiği siyasetçi midir? Siyasi ayak Bay Kemal'dir" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Kılıçdaroğlu'nun 20 sorusunu gazetenin ilk sayfasına taşıyan Hürriyet, Başkan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu- FETÖ ilişkisine ilişkin açıklamalarını görmezden geldi. AK Parti grup toplantısındaki açıklamaları net başlıklarla taşıyamayan Hürriyet, Başkan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik söylediği sözleri görmezden gelerek "Erdoğan-Kılıçdaroğlu soru düellosu" başlığını atmakla yetindi. Hürriyet gazetesi, Başkan Erdoğan'ın gündeme damga vuran FETÖ-CHP ilişkisine dair sözlerini birinci sayfasında kullanmayarak, Kılıçdaroğlu'nun suçlamalarına çanak tutarken, Başkan Erdoğan'ın cevabını objektif biçimde okurlarına aktarmayarak tepki topladı.

Hürriyet'in bu skandal hareketi, "CHP'nin boykotundan mı korkuyor" sorusunu akıllara getirdi.