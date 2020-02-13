Son yıllarda Türkiye içeride ve dışarıda yaptığı hamlelerle dış destekli kriz spekülatörlerinin hedefi haline gelmiş ve ekonomisi hedef alınmıştı. Ekonomi üzerinden çekilmeye çalışılan operasyonlara karşı koyan ve yaptığı hamlelerle bu oyunları bozan Türkiye, ekonomideki dengelenme sürecinin ardından yeniden pozitif görünüme geçti.

Türkiye'nin ekonomisi üzerine yapılan operasyonları bertaraf etmesini hazmedemeyen ve buradan siyasi çıkar sağlama amacında olan CHP ve yandaşı medya ise "ekonomik kriz var" algısını bu kez de bireysel intihar girişimleri üzerinden yaratmaya çalıştı.

Önce geçtiğimiz hafta Hatay'da kendisini yakma girişiminde bulunan Adem Yarıcı isimli vatandaşın eylemi üzerinden operasyona başlayan CHP ve yandaşı medya grupları, Yarıcı'ya devlet tarafından yapılan yardımların ortaya çıkması ve Adem Yarıcı'nın eski eşinin yaptığı açıklamaların ardından sessizliğe gömüldü. Bu operasyonu tutmayan muhalif kesim, şimdi de Meclis önünde eylem yapan bir kişinin intihar girişimine sarıldı.

Sabah saatlerinde Meclis önüne gelerek "Çocuklarım aç" diyerek intiihar girişiminde bulunduğu iddia edilen bir vatandaşın haberi üzerinden yeniden "kriz" algısına başlayan CHP ve yandaşı medyanın bu operasyonu da şahsın kimliğinin tespitinin ardından elinde patladı.

9 KEZ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Meclis önünde kendisini yakmaya çalışan şahsın daha önce 9 kez intihar girişiminde bulunduğu ve psikolojik sorunları olduğu ortaya çıktı. Oktay Alkaya isimli şahsın bu yöntemle birçok kez yardım topladığı ve her defasında da olayın üzerinden bir süre geçtikten sonra yine bu yönteme başvurduğu tespit edildi. Ayrıca Alkaya'nın suç geçmişinin de olduğu öğrenildi.

Oktay Alkaya'nın daha önce bulunduğu intihar girişimlerinden birinde CHP'li Uşak Milletvekili Özkan Yalım tarafından yardım sözüyle ikna edildiği öğrenildi. Alkaya'nın Meclis önündeki kendini yakma girişiminin CHP'li vekiller ve CHP yandaşı medya tarafından parlatılmaya çalışılması da akıllarda "profesyonel intihar girişimi mi?" şeklinde soru işaretleri oluşturdu.

Takvim.com.tr / Özel haber