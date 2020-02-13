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  • 13.02.2020 14:16
  • Son Güncelleme: 13.02.2020 14:20

'nün mahrem imamlarına operasyon: FETÖ elebaşısı Gülen imzalı saatler ele geçirildi

Aralarında 'nün "eyalet imamları, İstanbul il imam yardımcısı, polis ve asker mahrem imamları"nın da olduğu 19 şüpheli, gaybubet evi operasyonunda kıskıvrak yakalandı. Evde yapılan aramada yüklü miktarda para ele geçirilirken, FETÖ elebaşı imzalı saatler de bulundu.

FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının gizlendikleri 'Gaybubet evi' olarak bilinen hücre evlerine yönelik flaş bir operasyon düzenlendi.

19 ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirilen operasyonda aralarında Eyalet İmamları, İstanbul İl İmam Yardımcısı, Polis ve Asker Mahrem İmamları, herhangi bir adli işlem görmeyen ByLock kullanıcılarının da bulunduğu 19 şüpheli yakalandı.

GÜLEN İMZALI SAAT
Sahte kimlik kullanan şahısların evlerinde yapılan aramalarda gaybubet evinin giderlerini karşılamak ve örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere zarflara konulmuş hazır himmet paraları, çok sayıda dijital materyal, altın ve örgüt elebaşı imzalı saatler ele geçirildi.

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