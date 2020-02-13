Seni genel başkanlığa taşıyan FETÖ! Baykal'a kurulan kumpasın savcısı FETÖ'den ihraç edildi. Acaba Kılıçdaroğlu'ndan bir söz duydunuz mu!
FETÖ'nün siyasi ayağı, darbe gecesi öldürmeye çalıştığı siyasetçi midir, yoksa FETÖ'nün yol verdiği siyasetçi midir? Siyasi ayak Bay Kemal'dir.
Erdoğan, Suriye rejimini de uyardı: Karadahavada her yerde vuracağız. Rejimi gözlem noktasının gerisine çekmekte kararlıyız.
SİYASİ AYAK BAY KEMAL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün siyasi ayak tartışmalarına örneklerle cevap verdi:
FETÖ'NÜN siyasi ayağı, FETÖ'nün darbe gecesi öldürmeye çalıştığı siyasetçi midir, FETÖ'nün yol verdiği siyasetçi midir?
BUGÜN burada FETÖ'nün siyasi ayağını açıklıyorum. FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı, bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir.
KILIÇDAROĞLU, kendisini kaset kumpasıyla genel başkanlığa taşıyan FETÖ'nün istediği yolda yürümeye başlamıştır.
BU zat ve ekibi omurgasızdır. FETÖ'ye diyet borçludur. FETÖ'nün siyasi ayağı Bay Kemal'in yatak odasına girmiş, haberi yok.
FETÖ'nün MİT Müsteşarımız'a yönelik kumpasında CHP'nin tavrı siyasi ayağın bir başka örneğidir.
CHP milletvekilleri dershaneler kapatılırsa eğitimde sıkıntılar büyür diyecek kadar zıvanadan çıkmıştır.
GEZİ olayları, FETÖ ile CHP'nin birlikteliğini ortaya koyuyor. Bu işin asıl dönüm noktası 17-25 Aralık'taki emniyetyargı- darbe girişimi sürecidir.
FETÖ'NÜN siyasi ayağı, montaj ses kayıtlarındaki yalanları siyasete taşıyan değil midir?
MALUM genelkurmay başkanı... Ve ölen diğer genelkurmay başkanı bildiriyi hazırladı. Şimdi soruyorum, her ikisi de kaç FETÖ'cü subayı ihraç etti...
REJİME SÜRE!
Başkan Erdoğan "Şubat sonuna kadar rejimi gözlem noktalarımızın gerisine çıkartmakta kararlıyız. Karada ve havada her ne gerekiyorsa tereddüt etmeden gereğini yapacağız" dedi.
Erdoğan, Kahramanmaraş'ta istiklal madalyasının Türk Bayrağı'na takılması törenine de iştirak etti.
MANKURTLAR SAHNEDE
Erdoğan, Maraş işgal edilirken bir yerlerden yabancı güçleri selamlayanların olduğunu, benzer mankurtların bugün de sahneye çıktığını söyledi. "Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalmayı siyaset diye yutturmaya çalışanları ifşa edeceğiz" dedi.
SİYAM İKİZLERİNE BABA ŞEFKATİ
Erdoğan, Kahramanmaraş'ta şehrin kurtuluşunun 100. Yıl törenlerine katıldı. Siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu'nu baba şefkatiyle kucakladı.
FETÖ'nün siyasi ayağı, darbe gecesi öldürmeye çalıştığı siyasetçi midir, yoksa FETÖ'nün yol verdiği siyasetçi midir? Siyasi ayak Bay Kemal'dir.
Erdoğan, Suriye rejimini de uyardı: Karadahavada her yerde vuracağız. Rejimi gözlem noktasının gerisine çekmekte kararlıyız.
SİYASİ AYAK BAY KEMAL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün siyasi ayak tartışmalarına örneklerle cevap verdi:
FETÖ'NÜN siyasi ayağı, FETÖ'nün darbe gecesi öldürmeye çalıştığı siyasetçi midir, FETÖ'nün yol verdiği siyasetçi midir?
BUGÜN burada FETÖ'nün siyasi ayağını açıklıyorum. FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı, bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir.
KILIÇDAROĞLU, kendisini kaset kumpasıyla genel başkanlığa taşıyan FETÖ'nün istediği yolda yürümeye başlamıştır.
BU zat ve ekibi omurgasızdır. FETÖ'ye diyet borçludur. FETÖ'nün siyasi ayağı Bay Kemal'in yatak odasına girmiş, haberi yok.
FETÖ'nün MİT Müsteşarımız'a yönelik kumpasında CHP'nin tavrı siyasi ayağın bir başka örneğidir.
CHP milletvekilleri dershaneler kapatılırsa eğitimde sıkıntılar büyür diyecek kadar zıvanadan çıkmıştır.
GEZİ olayları, FETÖ ile CHP'nin birlikteliğini ortaya koyuyor. Bu işin asıl dönüm noktası 17-25 Aralık'taki emniyetyargı- darbe girişimi sürecidir.
FETÖ'NÜN siyasi ayağı, montaj ses kayıtlarındaki yalanları siyasete taşıyan değil midir?
MALUM genelkurmay başkanı... Ve ölen diğer genelkurmay başkanı bildiriyi hazırladı. Şimdi soruyorum, her ikisi de kaç FETÖ'cü subayı ihraç etti...
REJİME SÜRE!
Başkan Erdoğan "Şubat sonuna kadar rejimi gözlem noktalarımızın gerisine çıkartmakta kararlıyız. Karada ve havada her ne gerekiyorsa tereddüt etmeden gereğini yapacağız" dedi.
Erdoğan, Kahramanmaraş'ta istiklal madalyasının Türk Bayrağı'na takılması törenine de iştirak etti.
MANKURTLAR SAHNEDE
Erdoğan, Maraş işgal edilirken bir yerlerden yabancı güçleri selamlayanların olduğunu, benzer mankurtların bugün de sahneye çıktığını söyledi. "Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalmayı siyaset diye yutturmaya çalışanları ifşa edeceğiz" dedi.
SİYAM İKİZLERİNE BABA ŞEFKATİ
Erdoğan, Kahramanmaraş'ta şehrin kurtuluşunun 100. Yıl törenlerine katıldı. Siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu'nu baba şefkatiyle kucakladı.
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