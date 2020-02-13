Pistten çıkan Pegasus uçağı ile ilgili şok iddia: Yakıt limitli verildiği için fırtınaya rağmen iniş tercih edildi Pistten çıkan Pegasus Hava Yolları'na ait uçak ile ilgili pilotlar dünyasında şok iddia: Yakıt limitli verildiği için pas geçilmedi. Fırtınaya rağmen iniş tercih edildi.









PATLARDI

Deneyimli pilotlar TAKVİM'e konuştu: Eğer çok yakıt olsaydı uçak infilak ederdi. Pegasus'taki meslektaşlarımızın üzerinde baskı var. Her uçuş için ekstra yakıt yasağı var. İsterlerse bunun hesabını soruyorlar.









Kaptan pilot Mahmut Aslan







İkinci pilot Ferdinand Pondaag







İzmir 'den kalkan uçak, Sabiha Gökçen 'de pistten çıktı. Kimi pilotları, kimi kuleyi suçladı. "Ekstra yakıt yok" iddiası ise ortalığı karıştırdı. Buna göre, pilotlar depodaki limitli yakıt yüzünden risk almak istemedi. Kötü hava koşullarına rağmen inişe geçince, kaza meydana geldi.Deneyimli pilotlar TAKVİM'e konuştu: Eğer çok yakıt olsaydı uçak infilak ederdi. Pegasus'taki meslektaşlarımızın üzerinde baskı var. Her uçuş için ekstra yakıt yasağı var. İsterlerse bunun hesabını soruyorlar.Kaptan pilot Mahmut Aslanİkinci pilot Ferdinand Pondaag TÜM MANŞETLER