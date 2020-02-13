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Pistten çıkan Pegasus uçağı ile ilgili şok iddia: Yakıt limitli verildiği için fırtınaya rağmen iniş tercih edildi

Pistten çıkan Pegasus Hava Yolları'na ait uçak ile ilgili pilotlar dünyasında şok iddia: Yakıt limitli verildiği için pas geçilmedi. Fırtınaya rağmen iniş tercih edildi.

Pega'sus!'
'den kalkan uçak, 'de pistten çıktı. Kimi pilotları, kimi kuleyi suçladı. "Ekstra yakıt yok" iddiası ise ortalığı karıştırdı. Buna göre, pilotlar depodaki limitli yakıt yüzünden risk almak istemedi. Kötü hava koşullarına rağmen inişe geçince, kaza meydana geldi.



PATLARDI
Deneyimli pilotlar TAKVİM'e konuştu: Eğer çok yakıt olsaydı uçak infilak ederdi. Pegasus'taki meslektaşlarımızın üzerinde baskı var. Her uçuş için ekstra yakıt yasağı var. İsterlerse bunun hesabını soruyorlar.




Kaptan pilot Mahmut Aslan



İkinci pilot Ferdinand Pondaag



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