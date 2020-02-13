Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Vali Ali Arslantaş ile Belediye Başkanı Bekir Aksun'a tebrik mesajı gönderdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Vali Ali Arslantaş ile Belediye Başkanı Bekir Aksun'a tebrik mesajı gönderdi.
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