Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Vali Ali Arslantaş ile Belediye Başkanı Bekir Aksun'a tebrik mesajı gönderdi.