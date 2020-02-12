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  • Son Güncelleme: 12.02.2020 13:24

Son dakika:  davasının firari ismi  kıyafet dolabında yakalandı

Son dakika haberine göre  Suç Örgütü davasının firari isimlerinden ve çocuk pornografisi ile ilgili olarak aranan  gözaltına alındı. Şüphelinin gizlendiği adreste kıyafet dolabının içerisine gizlenmiş şekilde yakalandığı öğrenildi.

Adnan Oktar davasının firari ismi kıyafet dolabında yakalandı

Suç Örgütü soruşturması ve davası kapsamında aranan firari isim ve çocuk pornografisi ile ilgili olarak aranan gözaltına alındı. Aksu'nun gizlendiği adreste yapılan baskın sırasında saklandığı kıyafet dolabının içerisine yakalandığı öğrenildi.

OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul Kadıköy'de İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli bir operasyon gerçekleştirildi.

DOLABA SAKLANDI, KISKIVRAK YAKALANDI
Operayon kapsamında Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü firari üyesi ve çocuk pornografisi ile ilgili olarak aranan Turgut Aksu gizlendiği adreste kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Aksu'nun elbise dolabının içerisine gizlenerek polislerden kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre firari Aksu'nun saklanmasına yardımcı olduğu değerlendirilen İ.E.U. isimli şahıs da bu operasyonda gözaltına alındı.

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