Son dakika... Adnan Oktar davasında şoke eden detaylar! 69 bin TL’lik prezervatif...



Raporda, sanık Sekan Demir'in www.prezervatiftr.com isimli internet sayfasının sahibi, yöneticisi ve teknik yetkilisi olması çerçevesinde analiz konusu olan Mesut Uysal'a 29 Ağustos 2013 ile 31 Temmuz 2017 tarihleri arasında toplam 194 işlem ile 69 bin 765 TL EFT gönderdiğinin anlaşıldığı belirtildi.

