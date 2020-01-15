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Son dakika... Adnan Oktar davasında şoke eden detaylar! 69 bin TL’lik prezervatif...

Son dakika haberi... Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik 76'sı tutuklu 226 sanığın yargılandığı davada yer alan MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporunda ilginç bir detay ortaya çıktı. Raporda, örgütün kanalı olan A9 TV'nin yönetici ortaklarından olan, kardeşler grubu üyesi Serkan Demir'in internet üzerinden toplamda 69 bin TL'lik prezervatif alışverişi yaptığı tespit edildi.

15.01.2020 09:02 - Son Güncelleme: 15.01.2020 09:09
Son dakika... Adnan Oktar davasında şoke eden detaylar! 69 bin TL’lik prezervatif alışverişi...


Milliyet'in haberine göre raporda, örgütün kanalı olan A9 TV'nin yönetici ortaklarından olan, kardeşler grubu üyesi Serkan Demir'in internet üzerinden toplamda 69 bin TL'lik prezervatif alışverişi yaptığı tespit edildi.

Son dakika... Adnan Oktar davasında şoke eden detaylar! 69 bin TL’lik prezervatif alışverişi...


Raporda, sanık Sekan Demir'in www.prezervatiftr.com isimli internet sayfasının sahibi, yöneticisi ve teknik yetkilisi olması çerçevesinde analiz konusu olan Mesut Uysal'a 29 Ağustos 2013 ile 31 Temmuz 2017 tarihleri arasında toplam 194 işlem ile 69 bin 765 TL EFT gönderdiğinin anlaşıldığı belirtildi.

Son dakika... Adnan Oktar davasında şoke eden detaylar! 69 bin TL’lik prezervatif alışverişi...


İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Serkan Demir'in örgütün erkek kardeşler grubundan olduğu, A9 TV'nin yönetici ortaklarından olduğu ortaya çıktı.

Son dakika... Adnan Oktar davasında şoke eden detaylar! 69 bin TL’lik prezervatif alışverişi...


Demir'in ilk kurulduğu tarihten itibaren A9 TV'nin rejisi ve stüdyosundan sorumlu olduğu ve stüdyo işleri ile ilgilendiği, stüdyo yayınlarına katıldığı, kardeşi Pınar Demir'i örgüte kazandırdığı da iddianamede yer alıyor.

Son dakika... Adnan Oktar davasında şoke eden detaylar! 69 bin TL’lik prezervatif alışverişi...


Örgüt lideri Adnan Oktar'a yakın korumalık yapan şüpheli Demir'in Adnan Oktar silahlı suç örgütü üyesi olduğu ve müştekilere karşı cinsel saldırı ve cinsel istismar suçunu işlediği belirtiliyor.

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