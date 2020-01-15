Son dakika... Adnan Oktar davasında şoke eden detaylar! 69 bin TL’lik prezervatif...
Son dakika haberi... Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik 76'sı tutuklu 226 sanığın yargılandığı davada yer alan MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporunda ilginç bir detay ortaya çıktı. Raporda, örgütün kanalı olan A9 TV'nin yönetici ortaklarından olan, kardeşler grubu üyesi Serkan Demir'in internet üzerinden toplamda 69 bin TL'lik prezervatif alışverişi yaptığı tespit edildi.
15.01.2020 09:02
- Son Güncelleme: 15.01.2020 09:09
Raporda, sanık Sekan Demir'in www.prezervatiftr.com isimli internet sayfasının sahibi, yöneticisi ve teknik yetkilisi olması çerçevesinde analiz konusu olan Mesut Uysal'a 29 Ağustos 2013 ile 31 Temmuz 2017 tarihleri arasında toplam 194 işlem ile 69 bin 765 TL EFT gönderdiğinin anlaşıldığı belirtildi.
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