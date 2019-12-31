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  • 31.12.2019 12:08
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 12:08

örgütünün yurt dışı ayağı için harekete geçildi! Firariler örgütü yönetmeye devam ediyorlarmış!

Savcılık ve İstanbul Emniyeti tarafından Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturmaların devam ettiği öğrenildi. Firarilerin Çin, Cezayir, Almanya, Dubai ve ABD üzerinden örgütü yönettikleri tespit edildi. 50 şüphelinin Türkiye’ye iadesi için yasal işlem başlatıldı. Şüphelilerin pasaportlarının da iptal edildiği öğrenildi.

Adnan Oktar örgütünün yurt dışı ayağı için harekete geçildi!

FİRARİLER İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca grubuna yönelik süren 226 sanıklı davada 91 kişi ev hapsiyle tahliye edildi. Dava devam ederken örgüte mensup 50 şüpheli hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Savcılık şüphelilere ilişkin yakalama çalışmalarını devam ettirirken bazılarının Cezayir, Çin, Dubai ve ABD'de olduğu tespit edildi. Bu şüpheliler için ilgili ülkelere yazı yazılarak iadeleri talep edildi.

ÖRGÜTÜ YURT DIŞINDAN YÖNETEN İSİMLER
Örgütün yönetici kadrosunun tutukluluk hali devam ederken Türkiye'deki firariler arasında bulunan İbrahim Seral Köprülü, Ali Tulum ve Cihat Gündoğdu hakkında arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan örgütü yurtdışından idare eden ve kara para trafiğini yönettiği iddia edilen Emre Çalıkoğlu (Cezayir), Tufan Gürlek (Cezayir), Hasan Basri Güner (Çin), Tahsin Akkaş (Almanya), Cenk Yabaş (Dubai), Fatih Menet (Türkmenistan), Erdem Rahvancı (ABD)'nın Türkiye'ye iadesi için düğmeye basıldı. Pasaportları iptal edilen bu şüphelilerin Türkiye'ye iadesi için ilgili ülkelere yazı yazılarak iadeleri talep edildi.

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