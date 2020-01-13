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  • 13.01.2020 15:33
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 15:33

Son dakika: suç örgütüne yönelik soruşturmada 1 tutuklama

Son dakika haberine göre suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan bir kişi, İstanbul’da düzenlenen operasyonda yakalanarak tutuklandı.

Soruşturmada yeni gelişme: Tutuklandı

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince yargılaması devam eden organize suç örgütü davası kapsamında bazı müştekilerin sosyal medya hesapları ve iletişim araçları üzerinden şikayetlerini geri çekmeleri ve yanlış beyanda bulunmaları için tehdit edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 7 Ocak'ta operasyon düzenleyen ekipler, Kübra K'yi gözaltına aldı. Şüphelinin kullandığı dijital malzemelere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından 10 Ocak'ta adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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