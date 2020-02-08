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  • 08.02.2020 09:09
  • Son Güncelleme: 08.02.2020 09:14

Son dakika: , kızı Şeyma’yı "gezmeye" diyerek ölüme götürmüş!

Son dakika haberi... Kızı Şeyma’nın okul çıkışına giden , kızını “Gel seni biraz arabayla gezdireyim” diyerek kandırdı. Yolda kızıyla tartışan Harun Yıldız, Şeyma’yı erkek arkadaşı olduğu bahanesiyle silahla vurarak yol kenarına attı.



Ankara Çubuk'a bağlı Kargın Mahallesi yolunda önceki akşam kar üzerinde bir kız çocuğunun cesedini gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede silahla vurularak öldürülen kişinin lise öğrencisi Şeyma Yıldız (16) olduğunu belirledi. Otopsi yapılmak üzere Yıldız'ın cesedi adli tıp morguna kaldırılırken, cinayetle ilgili de çalışma başlatıldı.

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